Arte, cucina e cultura a Milano contro le depressioni

L’associazione Eda Italia Onlus in occasione de “La Giornata Europea sulla Depressione” ha organizzato un evento sul tema “Depressione e pregiudizi: Luce sul male oscuro” che si terrà aMilano il 25 ottobre dalle ore 17 presso NERO 9 – cucina ad arte.

La Giornata sulla Depressione si avvale del Patrocinio del Ministero per la Salute e nasce con l’importante intento di diffondere e divulgare informazioni corrette sulla natura della malattia depressiva e dei disturbi dell’umore sempre più diffusi nella società contemporanea negli individui di tutte le età con esordio sempre più frequente in età giovanile.

L’evento vedrà la partecipazione scientifica di Giuseppe Tavormina, psichiatra e segretario generale dell’Eda Italia Olus e di Sergio Angeletti, giornalista scientifico, ma anche di esponenti del mondo artistico e culturale.

“L’evento vuole essere caratterizzato da un approccio multidisciplinare sul tema, che si avvalga cioè non solo di tematiche scientifiche, ma che venga affrontato dal punto di vista “culturale e creativo” con personalità appartenenti al mondo dell’arte e del teatro. “ Spiega Tavormina. “La depressione non deve essere più un argomento tabù, ma deve essere percepita come una malattia, che affrontata con i giusti metodi, può essere guarita. Serve quanto prima una profonda divulgazione di questo concetto e per farlo abbiamo realizzato per Milano una giornata speciale che oltre al dibattito ospiterà uno spettacolo teatrale ed un evento artistico. Abbiamo chiesto per questo la presenza dell’attrice di adozione ligureAmanda Fagiani che ci proporrà lo spettacolo teatrale “La mostra” una performance al debutto in prova aperta, e di Enrico Fico artista visuale toscano, che per l’occasione ha realizzato l’opera “The Cross”.

“La Mostra” e' uno spettacolo brillante e divertente, risultato del montaggio di alcuni brevi monologhi - scritti dal premiato autore Giuseppe Della Misericordia - portati in scena come un'unica storia, raccontata da un’unico personaggio.

Una performance teatrale caratterizzata da un’approccio ironico e irriverente all’universo femminile e alla mille difficoltà della vita di una donna divisa tra lavoro, figli, vita coniugale in una società – di stampo ancora patriarcale - sempre più “social” ma lontana dalle relazioni sociali e dai rapporti umani. “La Mostra - sottolinea la Fagiani – e' uno spettacolo a tratti autobiografico che inscena con ironia uno spaccato di vita quotidiana. Un presente che appartiene a molte donne”

Sebbene affrontato con comicità lo spettacolo vuole far riflettere sulla pressione estrema alla quale molte donne di oggi sono sottoposte e a quanto possa essere facile non riuscire a stare al passo con un sistema sempre più esigente, finendo con il tramutare questa incapacità in depressione e disturbi dell’umore.

“The Cross” è l’opera pensata appositamente per l’occasione da Enrico Fico con la curatela di Tiziana Tommei, in mostra negli spazi di Nero 9 fino al 7 novembre 2018.

“L’opera riflette e fa riflettere sul tema dei disturbi alimentari profondamente associati e correlati alla depressione. Accanto e oltre il soggetto scelto, sono le scelte formali a costituire elementi di contenuto. I numeri, la frammentarietà, l’iterazione e l’ordine strutturale costituiscono infatti aspetti fondanti tanto nel lavoro esposto, quanto nella dimensione mentale e quotidiana di chi è affetto da certi disturbi” commenta la curatrice.

“Lasciando ferma la questione che sia impossibile affrontare tali argomenti in modo univoco e puntuale, si vuole per l’occasione semplicemente soffermarsi su quanto e come il peso di ciò che è visibile e fisico possa divenire relativo, soggettivo e decisivo nella percezione del sé.”

La location prescelta “Nero 9 Milano” Ristorante e Galleria nel cuore di Brera e co-organizzatrice dell’evento - con il contributo di Donatella Izzo - è non a caso un simbolo forte. “Molte forme di depressione sono associate e correlate ai disturbi alimentari e affrontare il tema proprio dove le persone si riuniscono per mangiare e conversare, è il simbolo di un forte messaggio: guarire e avere un rapporto sereno con il cibo – per quanto difficile e complicato - è possibile grazie ad un supporto medico e psicologico” conclude Tavormina.

