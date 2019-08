Dalla Sardegna a Milano. La favola culinaria dei fratelli Loi

I profumi del mare, della terra, del Mirto, la gentilezza di un popolo antico e fiero. Sono questi gli ingredienti della storia di successo dei fratelli Leonardo e Mario Loi. Partiti da Esterzili, delizioso borgo nel cuore della Barbagia e atterrati a Milano nei primi anni ‘80, dopo molti sacrifici hanno scalato le classifiche culinarie e si sono posizionati, prima con il ristorante “La Cala” di Porta Venezia, e poi con “La Calanca di Leo” di via Sabotino, tra i migliori ristoranti di pesce della città. Ultima creazione, infine, il locale “La Cala di Mario” nella bellissima Villasimius nel sud Sardegna tra acque cristalline e siti archeologici.

La Calanca

“Mi sono trasferito a Milano nel 1984 a 17 anni - racconta emozionato Leo Loi ad affaritaliani.it - lasciando l’amata Sardegna per seguire l’ambizione di aprire un mio locale. Dopo diversi anni di gavetta nei migliori ristoranti di Milano, finalmente, nel 2000 sono riuscito a realizzare il mio desiderio, aprendo “La Cala”, osteria di pesce dalle affinità e peculiarità culinarie della Sardegna in zona Porta Venezia”.

“La maestria dellʼaccoglienza familiare unita alla genuinità della cucina - continua Leo- seguita dallʼamico e socio, Chef Giovanni, hanno contribuito alla crescita e notorietà de “ La Cala”. Dopo 18 anni, per cercare nuovi stimoli, ho deciso di cedere il locale per realizzare due importanti progetti: il primo, con lo stesso nome, “La Cala”, ma in Sardegna, precisamente a Villasimius a ridosso del porto con una splendida veranda sulla marina, gestita da mio fratello e socio Mario. Il secondo, a Milano in viale Sabotino, la “Calanca” appunto, gestito dal sottoscritto”. Un luogo speciale dove la luce gioca tra pietra, legno, ferro e vetro, creando unʼambiente suggestivo che avvolge gli ospiti in unʼatmosfera davvero particolare. La cucina a vista, diretta dallʼesperienza dellʼinseparabile chef Giovanni, realizza nuove e fantasiose proposte gastronomiche di mare e crudi.

Il menù è ricco di tradizione, ma anche di rivisitazione e creazione pura, dagli antipasti fino ai deliziosi dessert completamente artigianali e studiati giornalmente. Per non parlare dei primi, belli da vedere, ma soprattutto da gustare. Tra le entrée imperdibili il “crudo della casa”, i “Gamberi alla Catalana”, il piatto di “Scampi, Gamberi, Ostriche” o il superlativo “Polpo croccante con patate”. Tra i primi c’è solo l’imbarazzo della scelta: “Tagliolini con Gamberi e Fiori di Zucca”, “Paccheri con Gallinella”, “Spaghetti Vongole più Bottarga”, “Gnocchi Gamberi e Tartufi”, “Culurgiones”...

I secondi spaziano dal classico “Branzino al Sale” al “Rombo Patate e Olive”, passando per il “Filetto di Orata allo Zenzero”. Ottimi anche il “Fritto Misto”, la “Tagliata di Pesce”, i “Gamberoni alla Vernaccia”, l’ “Astice alla Catalana” o il “Baccalà Mantecato con Crema di Burrata”. Imperdibili i dolci fatti in casa. Ottima anche la lista dei vini, sia sardi che nazionali.

La Cala a Villasimius

“Dopo varie esperienze a Milano - racconta Mario Loi adaffaritaliani.it - decido di tornare nella mia amata terra e rilevo insieme a mio fratello Leonardo il ristorante a Villasimius che prende il nome del ristorante di Milano che per 18 anni è stato il punto di riferimento di tanti milanesi e turisti, ma frequentato molto anche dai VIP”. “Il locale - continua Mario - è situato nella splendida cornice del porto turistico di Villasimius, a due passi dalle incontaminate spiagge “Del Riso” e di “Porto Giunco”. Offriamo agli ospiti la possibilità di degustare freschissime specialità di mare, ed una ricca selezione di piatti di terra, godendo di una vista mozzafiato offerta da una spettacolare terrazza panoramica”. Una location esclusiva, materie prime d’eccellenza e altissima professionalità sono le caratteristiche che fanno del ristorante “La Cala” una delle mete gastronomiche imperdibili del Sud Sardegna.

Osteria La Calanca - viale Sabotino, 4 20135 Milano

La Cala - loc. Porto Turistico 8/A 09049 Villasimius