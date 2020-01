Etienne, l'hair stylist dei vip nel cuore di Milano

Krystel Lowell per Affaritaliani.it

Abbiamo incontrato a Milano, nel suo Salone di via Santa Eufemia, 17, Stefano Busicchio, conosciuto da tutti come Etienne e amato da numerosi VIP, tra i quali Laura Molina, Frank Gallucci, Raffaella Fico, Giulia Gaudino, Ines Trocchia e Alessandro Basile che si affidano alle sue cure. Il suo successo è dato dalla grande professionalità e alle numerose apparizioni in TV, in particolare sui canali SKY e Mediaset che lo hanno reso famoso. Attualmente gestisce due saloni a Milano, in pieno centro, insieme al fratello, uno dei quali appena rinnovato e dotato di tutte le tecnologie più innovative sul mercato.

Etienne è figlio e nipote d’arte e discende da una lunga storia di acconciatori leccesi iniziata nel lontano 1950 dallo zio. Il padre ed i suoi due fratelli facevano parte di un importante Gruppo Pugliese, rinomato per impegno, eleganza e stile. “Essere figlio d'arte – racconta emozionato ad affaritaliani.it – è una grande responsabilità, ma anche una grande fortuna. Mio padre già nel '66 curava l'acconciatura delle star dello spettacolo. La mia ispirazione nasce però dal grande e indimenticabile Aldo Coppola, padre dell’hair styling moderno.”

Etienne inizia la gavetta giovanissimo nel negozio di famiglia insieme al fratello, con il quale successivamente si trasferisce a Milano, per lavorare presso i più blasonati parrucchieri della città. Negli anni ’90 frequenta anche l’accademia di Irvin Rusk e la Rea Accademy. Oggi, insieme al fratello, è titolare di due saloni a Milano, dove cerca di mantenere la tradizione di famiglia e l’alta qualità del servizio offerto.

“La mia crescita professionale in questo affascinante mondo – continua Etienne - è data soprattutto dalla grande volontà di raggiungere precisi obiettivi lavorativi, umani e professionali. Da sempre sono attento alle nuove tecniche e osservatore scrupoloso di moda e tendenze per curare la mia clientela, anche attraverso l’utilizzo dell’alta tecnologia di nuova generazione, con uno sguardo ai prodotti a basso impatto ambientale e per la tutela della salute dei miei clienti. Questa penso sia la formula vincente che mi ha portato a questo traguardo professionale, superando anche i difficili momenti di congiuntura economica negativa degli ultimi anni”.