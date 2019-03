Dry Milano, va in scena il matrimonio tra pizza e cocktail. Foto

Pizza e cocktail? Sembrerebbe un azzardo e invece al Dry Milano di via Solferino 33 hanno trovato l’abbinamento perfetto tra la tonda prelibatezza campana e la moderna mixologist. Qui mangiare una pizza a suon di cocktail è una cosa sublime.



Dimenticatevi quindi i cocktail come pre-dinner, after-dinner e long drink, perché al Dry troverete una pizza deliziosa degustando un cocktail nato dall’estro del barman.



Una serie di accostamenti unici grazie all’attenta conoscenza degli elementi e delle materie prime, spesso a km zero. A guidare la squadra targata Andrea Berton c’è il Bar Manager Federico Volpe insieme allo Chef Lorenzo Sirabella. L’Assistant Manager è la brava Federica Corlazzoli. Al bancone il Barman Matisse Fabbro. A completare il dream team gli Chef de Rang Dennis Buongiorno, Dario De Luca e Krenar Musli.



La Pizza e le focacce, dalla classica Margherita a quelle gourmand sono cotte in un forno a legna artigianale con una lenta lievitazione di ben 48 ore. Soffici e leggerissime, sono tra le migliori di Milano.



Tra i cocktail c’è l’imperdibile “French75” (Tanqueray Ten, zucchero, limone, Champagne Brut), il Sazerac (Bulleit Rye, Cognac, Paychaud’s, Angostura, zucchero, assenzio), serviti in bicchieri vintage. Ampia poi la scelta di whisky, gin, tequila e mezcal, rum.



Al Dry scoprirete quindi di essere capitati nel locale più cool di Brera.



Un ambiente moderno e di design con ampie vetrate sulla strada e un bancone-tavolo davvero accattivante. L’alta qualità delle materie prime , la cortesia e l’entusiasmo del team di Dry fanno la differenza e rendono questo locale unico nella sua ricercata semplicità.



DRY MILANO - VIA SOLFERINO, 33 MILANO