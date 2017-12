Food, Antica osteria La Rampina, tradizione e creatività a pochi passi da Milano

La Rampina, a San Giuliano Milanese, è ben più di un ristorante storico, con radici cinquecentesche, situato nella campagna a pochi chilometri da Milano.



È un posto del cuore, apprezzato sia dalla clientela business sia dalle famiglie o dalle coppie in cerca di una location speciale dove celebrare eventi e ricorrenze, immersi nella natura e avvolti dal fascino della storia.



L’identità de La Rampina risiede nell’impegno costante della famiglia Gagliardi che cura da generazioni questo gioiello bucolico e nella proposta culinaria di papà Lino e del giovane figlio Luca, sapientemente equilibrata tra tradizione milanese, lombarda, regionale e innovazione ricercata.



Atmosfera, sapori della buona tavola, ma anche una selezione enologica che soddisfa intenditori e appassionati: la formula perfetta che ispira sempre la voglia di tornare.



Il nome del ristorante anticipa agli ospiti lo stretto legame tra questo splendido casale del Cinquecento e la storia, del territorio che lo accoglie e della migliore cucina lombarda. Le cronache narrano che il generale Radetzky, in fuga da Milano durante i moti delle Cinque Giornate, accampò l’esercito proprio davanti al cortile de La Rampina. Anche il glicine che ne incornicia la facciata ha un’origine secolare e ancora oggi, rigoglioso e inebriante, sottolinea l’accesso ai diversi ambienti.



Fin dai primissimi anni Settanta i fratelli Gagliardi hanno trasformato l’antica osteria in un ristorante celebrato a sud di Milano, a pochi chilometri dal capoluogo e piacevolmente avvolto nel verde.



Assaporando i piatti de La Rampina si ha la sensazione di fare un viaggio nell’evoluzione della migliore cucina italiana: l’omaggio alla tradizione del territorio lombardo e di altre regioni voluta da Lino Gagliardi si sposa perfettamente con la vena creativa del giovane chef Luca.



Denominatori comuni di questo doppio binario sono la ricerca accurata delle materie prime più genuine e di qualità, rigorosamente stagionali e spesso a chilometro zero, così come la meticolosa rielaborazione artigianale che non ne tradisce mai l’essenza. Semplicità non banale e autenticità ispirano i menu che spaziano anche verso i gusti internazionali nelle proposte di carne, pesce e verdure.



Nella cantina cinquecentesca, uno degli ambienti più carichi di suggestione del ristorante, riposano oltre ottocento etichette tra rossi, bianchi e rosé. L’ampia scelta enologica appaga sia gli amanti di bottiglie storiche d’annata sia chi predilige vini più giovani e meno impegnativi.



ANTICA OSTERIA LA RAMPINA - Via Emilia fraz. Rampina, 3 20098 S. Giuliano Milanese (MI)



Prenotazioni Ristorante +39 02 9833273



rampina@rampina.it