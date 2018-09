Food, Milano celebra il maestro Sal De Riso

Krystel Lowell per Affaritaliani.it Milano

Grande successo a Milano per il celebre mestro pasticcere della Costa D’Amalfi Salvatore De Riso incoronato dal pubblico in occasione di “Sweety of Milano” a Palazzo delle Stelline.

“Fare dolci meravigliosamente golosi. Di quelli che non puoi proprio smettere di mangiare”. Questo quello che riesce, ogni giorno, a Salvatore De Riso, Maestro dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, volto da ormai un decennio de “La Prova del Cuoco”, che ha conquistato l’Italia e il Mondo con meraviglie come la “Delizia al limone” o la “torta ricotta e pere”.

Sal De Riso porta dentro di sè tutto il calore di una terra meravigliosa. Nato e cresciuto a Minori, in costiera, vanta tra i suoi maestri anche il grande Igino Massari che di lui ha detto: “Per De Riso lavorare è un atto di competenza ed intelligenza, fonte di perfezione e di gioia. Diventa così un simbolo, la guida di chi, come ha fatto lui, ha la forza di ubbidire alla propria legge interiore quando sa di essere nel giusto”.

“Dovessi fare a parole un ritratto di Salvatore - ha detto Antonella Clerici - lo descriverei come un uomo di Costiera forte, sapiente e tenace. Un pasticcere nel senso pieno del termine, che puoi immaginare come un personaggio fantastico di una favola per bambini o come protagonista assoluto di moderni symposium sulle tecniche più evolute dell’arte in cui eccelle”.

Da poco De Riso ha aperto nel cuore della Costiera, sul lungomare di Minori, il suo paese nativo, il bistrot gastronomico “Sal De Riso Costa d’Amalfi”. Per il locale sono stati scelti tre colori dominanti: il giallo dei limoni, l’azzurro del mare e il bianco che è sinonimo di candore dei suoi prodotti essenziali. Qui si respira l’atmosfera tipica della Costiera amalfitana, con il mare a due passi. Il locale è proprio sul lungomare di Minori. Una proposta ricchissima fatta di qualità dei prodotti, passione e cura della produzione.

Si va dalla pasticceria e gelateria al bar e pizzeria, con l’animo bistrot. A supervisionare i vari reparti, oltre a Salvatore De Riso e alla moglie Anna, il direttore Carmine Porpora, con una lunga esperienza nel settore, e due barman di altissimo livello, Andrea Minerva e Michelangelo Giordano. In cucina lo chef Piervincenzo Manzi, con Felicia Flauto.

Il locale è diviso per tipologie, con i laboratori a vista, nei quali le brigate guidate dal noto pasticcere, preparano al momento torte e lievitati per la prima colazione (15 referenze), dolci (tutta la gamma Sal De Riso) e gelati da asporto, ma anche serviti al piatto con abbinamento di salsa e decorazioni.

Trenta sono i gusti di gelato tra i classici e le nuove specialità. Tra queste, il nuovo “TIRABACI”: lo stecco preparato con il cioccolato biondo Dulcey Valrhona con l’aggiunta, a scelta, di granelle di frutta pralinata, meringhe, riso soffiato e cereali, il tutto immerso nel vostro cioccolato preferito.

Poi c’è la cucina, per gli amanti dei piatti tipici napoletani e della costiera: peperoni ripieni di spaghetti, sartù di riso, gli “ndunderi” pasta tipica di Minori. Ma anche hamburger gourmet preparati con carne di chianina e di fassona. Ampie anche le proposte per vegani e vegetariani: insalatone, centrifugati, estratti di verdure e frutta fresca di stagione.

Dalla competenza di un campione del gusto come De Riso non poteva che nascere un luogo nel quale si trovano esclusivamente prodotti di eccellenza, tanto della costiera amalfitana quanto campani, italiani e stranieri. Il pizzaiolo, Diodato Pironti, arriva da Tramonti, la patria dei pizzaioli, e impasta la rossa di Mulino Caputo per la classica pizza napoletana; farine di alta qualità, ricche di cereali e germe di grano (presente anche quella di Molino Dalla Giovanna) per le pizze gourmet. Le pizze sino preparate con ingredienti firmati e certificati Dop e Igp, come l’olio extravergine d’oliva Dop “Colline Salernitane” e il pomodoro San Marzano Dop e quello Corbarino. In carta, ce ne sono diciotto: 5 classiche e 13 gourmet, tutte preparate con ingredienti ricercati di produttori certificati.

Le birre artigianali in degustazione sono tutte campane, tranne una fuoriclasse piemontese, la Baladin. La caffetteria è firmata da uno dei brand italiani più famosi nel mondo e leader nel segmento del caffè di alta qualità: illy. E’ possibile il blend unico 100% di Arabica e alcune selezioni di Monoarabica provenienti dal Guatemala, Etiopia e Brasile. Sal De Riso ha scelto per i suoi clienti le migliori miscele di tè e infusi, quelle di Dammann Frères, provenienti direttamente da Parigi. Per gli amanti della cioccolata in tazza, praline e tavolette si sceglie tra i 12 cru monorigine di casa Domori e Valrhona.

Oltre che nel dehor esterno collegato alla pasticceria, nella bella stagione, si possono degustare le specialità seduti a due passi dal mare, direttamente sul lungomare di Minori godendo di un suggestivo panorama.