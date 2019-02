Food, tre nuovi locali top da provare a Milano

MU DIMSUM - MU dimsum è il ristorante dell’autentica cucina tradizionale cinese. La sua specialità sono i dim sum, ma tutti i piatti rispecchiano a pieno i sapori cantonesi e della grande storia gastronomica di Hong Kong. Da poco sono entrati nel menù anche i BAO. Il bao, conosciuto anche come “baozi”, è uno dei più diffusi dim sum. Originariamente veniva consumato durante la colazione o lo Yum Cha, la cerimonia del thè, fino a diventare in tempi più recenti uno degli street food più conosciuti e apprezzati non solo nella sua terra di origine ma anche all’estero. Oggi, i bao possono essere dolci o salati, morbidi o resi croccanti grazie al passaggio finale sulla griglia: ne esistono molte varietà, tutti preparati con un impasto a base di farina, zucchero e lievito, sebbene la più diffusa sia quella al maiale. L’attenzione per gli ingredienti è massima: le materie prime sono preferibilmente biologiche (come avviene per la carne di maiale) oltre che sempre fresche, mentre anche l’impasto ha una grande importanza e, per questo, viene utilizzata una farina di frumento fatta arrivare direttamente da Hong Kong, lavorata perché sia leggera e povera di glutine.A coordinare lo staff del laboratorio dei bao è lo chef Kin, che ogni giorno si preoccupa di dare vita ai piccoli panini sfiziosi: Bao Bao 生煎包 – panino al vapore con ripieno di maiale bio e cipolla. Char Siu Bao 叉燒包 – panino alla griglia con ripieno di maiale bio caramellato. Black Char Siu Bao 黑金叉燒包 – panino nero al vapore con tocchi d’oro e ripieno di maiale bio caramellato. Bao alla crema 奶皇包 – panino al vapore con ripieno di crema all’uovo d’anatra. Peking bao 鴨肉包 – con ripieno di anatra alla pechinese. Veg bao 蔬菜包 – con ripieno di verdure

MU DIMSUM - Via Aminto Caretto 3 (angolo Via Fabio Filzi) 20124 Milano Tel: +39 338 358 2658





PAUSA - Pausa “YOUR ITALIAN BREAK”, in via Cesare Correnti, 28 è il primo “taste of Italy”: un format che raggruppa tutto il meglio dell’Italia per andare all’estero, realizzato da italiani. Nato a Hong Kong con un temporary restaurant, ha proposto pizza, pasta, gelato e caffè selezionando piccoli produttori artigianali italiani. “Simple, easy, fun, healthy, artisanal and sustainable”. Ora il ritorno in Italia, a Milano, cottà internazionale. Le proposte:

Pasta in Box: pasta fresca in tre tipologie (lunga, corta, ripiena) e con diversi sughi tra classici (pomodoro, arrabbiata, burro e salvia), deliziosi ( pesto, ragù ) e tentazioni (cacio e pepe, salsa di noci, funghi porcini). Pizza: lunga (da circa 33 cm, da condividere), al trancio o alla romana con 48 ore di lievitazione. Caffè: si è scelto un piccolo produttore a km zero, COfficina, che valorizza il caffè, come vuole il mercato oggi. Gelato: si è scelto di ricreare quell’atmosfera internazionale con il gelato espresso, che risulta più leggero, divertente e digeribile del classico.

PAUSA - Via Cesare Correnti 28 20123 Milano tel. 0236684972





TOP CARNE - The Outstanding Place è il nuovo elegante paradiso per meatlovers in piazzale Lotto a Milano... aperto ogni sera per gustare i migliori tagli di carne alla griglia e tante altre specialità. Dalla carne argentina agli intriganti carpacci con tartufo nero, Top Carne è il nuovo paradiso per gli amanti della carne. “A crescere qui è la passione per la carne - racconta il direttore Alcimar Maraschin - che da noi, in base a razza, età e caratteristiche, è sottoposta a lunga frollatura. Parte dai 45 giorni, avviene in vetrine refrigerate tra 0 e 4 gradi, e conferisce la giusta marezzatura alle mezzene e alle lombate intere, o a tagli come costata, fiorentina e biancostato”.

La cottura avviene sulla griglia a vista, alimentata con legni di castagno e ciliegio per una peculiare affumicatura. Accanto ai grandi formati, ecco poi eccellenze come l'Entrana argentina, la Rubia Gallega e la picanha brasiliana. Il look si ispira alle atmosfere della Grande Mela alternando nuance di blu, verde e grigio, ad inserti in rame e bronzo e a pavimenti in marmo e parquet, per una location dal forte impatto scenico, ideale anche per importanti occasioni ed appuntamenti di lavoro.

TOP CARNE - Piazzale Lotto, Milano. Tel. 0239214408