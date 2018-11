Weekend goloso al “Sina De La Ville” di Milano per celebrare il re tartufo

Krystel Lowell per Affaritaliani.it

Settimana dedicata ai sapori e profumi piemontesi al “Sina De La Ville” di Milano di via Hoepli, 9. Fino a domenica, Ivan Bartuccio, Chef del ristorante Le Scuderie dell’hotel Sina Villa Matilde di Romano Canavese cucinerà le sue delizie per i palati raffinati dei milanesi.

Si tratta della prima tappa del “Sina Sliding Food, un nuovo format di cucine itinerantiche vede i ristoranti degli alberghi Sina scambiarsi gli chef per promuovere la cucina del proprio territorio nella altre regioni.

Lo Chef Bartuccio propone agli ospiti un menù che interpreta la tradizione piemontese con particolare attenzione nella scelta delle materie prime di stagione. Protagonisti del menù sono i due prodotti simbolo della gastronomia piemontese: il tartufo bianco di “Tartufi Urbani” e il vino “Antinori” Barbaresco Prunotto.

Il menù prevede come entrée la patata cotta nel sale, tuorlo d’uovo, fondita di toma d’Alpeggio e tartufo. Si prosegue con un risotto mantecato al parmigiano e tartufo. A seguire bacetta di vitello cotta a bassa temperatura, riduzione al Carena, purè allo scalogno e tartufo. Per chiudere in dolcezza Cioccolato gelato al fior di latte, pinoli caramellati e lamelle di tartufo.

Sempre nel weekend, negli stessi giorni, al Gbar del Sina The Gray in Via San Raffaele 6, è possibile degustare un aperitivo in stile piemontese: tre diverse tipologie di formaggi piemontesi con altrettante confetture in abbinamento, da accompagnare al Milano Torino 1958, lo speciale cocktail a base di Vermouth e Campari che celebra il 60° anniversario del gruppo Sina Hotels.