Formula 1, Gran Premio di Monza 2019. Ecco il programma. FOTO

Formula 1, Gran Premio di Monza 2019. Ecco il programma

Cresce l'attesa per il GP d'Italia 2019 di Formula 1 che si svolgerà domani 8 settembre sul Monza Eni Circuit. La Ferrari finalmente parte favorita, vista la competitività della SF90 sul dritto, come visto in Belgio dove Charles Leclerc ha fatto sognare i tifosi. Oltre ai motori e alla bravura dei piloti, un altro protagonista potrebbe essere il meteo capriccioso.

Ecco nel dettaglio, le date e gli orari del Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2019.

Il programma parte con le prove libere che si sono svolte ieri. Oggi Sabato 7 settembre dalle ore 12.00 alle 13.00 prove libere. Spazio, poi, alle qualificazioni, in programma nel pomeriggio di sabato 7 settembre, dalle ore 15.00 alle 16.00. Domenica 8 settembre è il giorno della gara, la cui partenza è fissata per le ore 15.10.

I biglietti sono ancora in vendita on line con prezzi che variano dagli 80 ai 660 euro a seconda dei settori; biglietti disponibili anche per qualifiche, con prezzi tra i 50 e i 150 euro, così come per l’abbonamento con prezzi tra i 100 e i 495 euro.

Gli orari di apertura dell'Autodromo di Monza sono, per tutte e tre le giornate, indicativamente dalle ore 7.00 alle 20.30.

I bambini under 12 possono entrare sempre gratuitamente nell'area prato, mentre per i posti in tribuna sono previsti biglietti ridotti a prezzi variabili tra gli 80 e i 150 euro.

Se all'Autodromo di Monza i bolidi sono pronti a darsi battaglia a colpi di velocità, da giovedì 5 a domenica 8 settembre a Monza città torna il calendario di eventi collaterali con concerti, eventi gastronomici, laboratori per bambini e tanto altro per dare l'opportunità a residenti e turisti di visitare la città.

Come arrivare

In occasione del Gran Premio 2019 è stato approntato un piano integrato che riguarda la mobilità. Chi ha intenzione di muoversi con i mezzi privati deve tenere presente che la zona dell'Autodromo, situata all'interno del Parco di Monza, non è raggiungibile con auto e moto private, i mezzi devono essere lasciati nei parcheggi esterni, collegati all'entrata del circuito con apposite navette. Per quanto riguarda i treni, Trenord propone biglietti speciali.

In occasione del Gran Premio 2019 sono previste diverse modifiche al traffico cittadino a Monza, con strade chiuse alla circolazione e divieti di sosta, con date e orari che partono già da giovedì 5 settembre.

Programma

ORARIO APERTURA

Orario indicativo di apertura dei cancelli da venerdì a domenica: 7:00 - 20:30

Orario indicativo di apertura dei cancelli giovedì: non prima delle 14

Attenzione: l'orario di apertura potrebbe variare per motivi di sicurezza.

SABATO

10:30 - 11:15

FIA FORMULA 3 – FIRST RACE (22 LAPS OR 40’)

12:00 – 13:00

FORMULA 1 – THIRD PRACTICE SESSION

13:25 – 13:55

PORSCHE – QUALIFYING SESSION

15:00 – 16:00

FORMULA 1 – QUALIFYING SESSION

16:45 – 17:50

FIA FORMULA 2 – FIRST RACE (30 LAPS OR 60’)

DOMENICA

9:30 - 10:15

FIA FORMULA 3 – SECOND RACE (22 LAPS OR 40’)

10:50 – 11:40

FIA FORMULA 2 – SECOND RACE (21 LAPS OR 45’)

12:05 – 12:40

PORSCHE MOBIL 1 SUPERCUP – RACE (14 LAPS OR 30’)

13:30 – 14:00

FORMULA 1 – DRIVERS’ TRACK PARADE

15:10 – 17:10

FORMULA 1 – GRAND PRIX (53 LAPS OR 120’)