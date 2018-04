Fuorisalone, ecco le 7 location fantastiche da visitare

Uno dei grandi pregi della settimana del design è aprire cancelli solitamente chiusi per la maggior parte dell’anno. Milano è famosa per i propri cortili e i palazzi storici, e questi, per pochi giorni, diventano accessibili e addobbati a festa, grazie all’intervento di designer e aziende che ne sanno valorizzare gli spazi e le peculiarità.

È in questa settimana che i milanesi riscoprono la propria città e solitamente se ne innamorano. Ecco le location fantastiche da visitare durante la prossima Milano Design Week, per cedere una volta per tutte al fascino del capoluogo lombardo:

Pinacoteca di Brera

Evento: Transition by Panasonic Design

Palazzo Clerici

Evento: HAY

Villa Mozart

Evento: Doppia Firma

Chiostri di San Simpliciano

Evento: The Secret Place of Design

Palazzo Cusani

Evento: The dreaming oasis

Villa Necchi Campiglio - FAI

Mostra: Arturo Martini e il monumento per il Palazzo di Giustizia a Milano

Palazzo Litta

Evento: Leaving Room