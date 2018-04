Harry Potter a Milano: sale la febbre per la mostra alla Fabbrica del Vapore

Krystel Lowell per Affaritaliani.it Milano

Fantastiche notizie per tutti i fan in Italia di Harry Potter, che dal 12 maggio al 9 settembre avranno finalmente l’opportunità di dare uno sguardo da vicino a migliaia di oggetti di scena, costumi e creature magiche dei film quando la mostra “Harry Potter: The Exhibition” giungerà alla Fabbrica del Vapore, in collaborazione con il Comune di Milano.

In attesa dell’ora X, Milano celebra la saga fantasy con quattro enormi statue in altrettante piazze milanesi: Piazza Cadorna, dove è stata svelata la prima installazione raffigurante la Ford Anglia Volante del Signor Weasley con la quale Harry e Ron raggiungono il castello di Hogwarts in Harry Potter e la Camera dei Segreti, Piazza Missori, in cui compare un Cappello Parlante di ben 3 metri di altezza e poi E poi Piazza della Moscova con la riproduzione della Nimbus 2000 e Piazza Argentina dcon l’elfo domestico Dobby.

A partire dalla sua premiere mondiale a Chicago, la mostra ha ricevuto più di quattro milioni di visitatori con soste a Boston, Toronto, Seattle, New York, Sydney, Singapore, Tokyo, Parigi, Shanghai, Bruxelles e Madrid.

James e Oliver Phelps, che hanno interpretato Fred e George Weasley nei film di Harry Potter, hanno annunciato Milano come la diciottesima tappa della mostra di fronte a migliaia di fan entusiasti presenti alla quinta edizione annuale dell’evento ‘A Celebration of Harry Potter’ allo Universal Orlando Resort.

GES Events, in partnership con Warner Bros. Consumer Products, ha creato questa mostra coinvolgente di 1.600 metri quadri dove i visitatori hanno la possibilità di ammirare il materiale ispirato ai set dei film di Harry Potter e vedere la magnifica abilità artigianale dietro i costumi autentici, gli oggetti di scena e le creature fantastiche dei film. D’Alessandro e Galli, Sold Out e Encore Productions presentano la mostra a Milano come partner di GES.

Dal momento in cui i visitatori fanno il primo passo nella mostra “Harry Potter: The Exhibition” si ritrovano immediatamente catapultati nel mondo di Harry Potter. I visitatori sono subito accolti da un padrone di casa che suddivide alcuni fortunati fan a seconda della loro casa di Hogwarts preferita, per condurli poi all’interno della mostra dove inizia il viaggio verso le scene predilette dei film di Harry Potter.

La mostra presenta ambientazioni tratte dalle più famose location dei film – inclusi la sala comune e il dormitorio di Grifondoro; aule come quelle di Pozioni ed Erbologia; e la Foresta Proibita – che traboccano di oggetti di scena autentici, costumi e creature usati durante le riprese della famosa serie. In aggiunta ai meravigliosi ambienti e messe in scena, sono presenti molti elementi interattivi. I visitatori possono entrare nell’area del Quidditch e lanciare una Pluffa, sradicare la propria mandragola nella rappresentazione dell’aula di Erbologia e anche visitare una ricostruzione della capanna di Hagrid e sedersi sulla sua poltrona gigante.