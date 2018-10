L'Arabesque, un cult store nel cuore di Milano

Un cult store nel centro pulsante di Milano, in Largo Augusto, uno spazio che accoglie e racconta una nuova retorica della meraviglia attraverso un raffinato intreccio di elementi di rara bellezza. Questo è il caleidoscopico universo de L’Arabesque, composto da pezzi di design degli Anni ’50 e ’60, collezioni contemporanee di abbigliamento uomo e donna ispirate a un’eleganza senza tempo - nate dall’estro creativo di Chichi Meroni -, sfavillanti bijoux d’epoca, libri “introvabili” di design, moda e arte, fragranze Haute Parfumerie, servizi couture esclusivi. Il tutto accompagnato dal meglio delle ricette tipiche della cucina.

Un vero e proprio punto di ritrovo e di scoperta per tutti gli amanti di arte, moda, design e ottima cucina, inaugurato il 29 settembre 2010 e nato dall’estro geniale di Chichi Meroni, autentica protagonista dei luoghi e degli eventi della cultura meneghina, cresciuta tra moda e design frequentando fin da ragazza le personalità più creative e brillanti che hanno contribuito a fare la storia di Milano.

La ricerca attenta e lo slancio creativo di Chichi Meroni si ispirano all’etimologia del termine “Arabesque” (parola impiegata per definire le straordinarie figure ornamentali moresche che rappresentano forme stilizzate di piante ed animali) e ne traducono il concetto in una vivace e visionaria trama dove i sogni si trasformano in realtà: uno scrigno prezioso composto da diversi ambienti, dove occhi assetati di cose belle possono finalmente (ri)posarsi e indugiare sulle molteplici creazioni esposte e dove i sensi hanno l’opportunità di esplorare emozioni dimenticate e nuove suggestioni. Un petit salon de curiosités, una wunderkammer, che ospita colori, profumi, sapori, forme, giochi di luci e ombre, opere d’arredo, libri, tessuti, abiti e accessori unici nel loro genere.

Un lifestyle de rêve che interrompe il quotidiano arricchendolo con straordinarie identità d’epoca, per celebrare attraverso la sua estetica visionaria il legame intramontabile tra moda, design e Collezione donna L’Arabesque– Chichi Meroni disegna la sua collezione firmata L’Arabesque, ispirandosi ad una iconica eleganza “senza tempo”, e vendute all’interno del cult store.

Oltre alle collezioni proprie, tra cui la sua linea di calzature composta di décolleté, flappers, wedges, espadrilles e sandali, L’Arabesque ha ideato delle apposite capsule di calzature e borse tra cui spiccano le ballerine Porselli per l’Arabesque, le ballerine de l’Opéra National de Paris per l’Arabesque in raso di seta e le clutch mettalizate di Whiting & Davis per Arabesque. Oltre alla linea di calzature create da l’Arabesque, composta di décolleté, flappers, wedges, espadrilles e sandali.