Arte low cost: Affordable Art Fair Milano

Krystel Lowell per Affaritaliani.it

Affordable Art Fair Milano, la fiera che ha rivoluzionato il modo di collezionare arte contemporanea, torna a Superstudio Più dal 7 al 9 Febbraio. 85 selezionate gallerie locali, italiane e internazionali 31 delle quali al loro debutto nella manifestazione e 36 internazionali, dalla Francia al Giappone, al Liechtenstein, alla Spagna e al Portogallo, con opere di artisti emergenti ed affermati - tutte sotto i 7500 euro. Una piattaforma internazionale che ha posto le sue basi a Bruxelles, Stoccolma, Londra, Amsterdam, Amburgo, ma anche a New York, Hong Kong, Singapore e Melbourne.

Un programma accattivante a partire dal claim di questa edizione: Experience the unexepected, riferito all’emozione – per i nuovi collezionisti – di portarsi a casa un’opera d’arte per la prima volta. Con 85 gallerie presenti dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla grafica, AAF si preannuncia essere ancora una volta la fiera dall’atmosfera fresca, aperta alle novità e smaccatamente pop.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di 31 nuove gallerie. Tra queste, artisti emergenti come Massimo Dalla Pola di Circoloquadro; oltre a tanti artisti internazionali affermati, come OBEY, Mr. Brainwash e MrSavethewall. Tante gallerie provenienti dal resto del mondo, come la Taku Sometani Gallery o la Emigre Art Collection, dal Giappone; Ampio spazio dedicato all’illustrazione, con gli incontri Art For Breakfast del weekend e il progetto speciale Illustrazioni Seriali ideato da Chiara Pozzi.

Affordable Art Fair 2020

Experience the Unexpected – 10th Anniversary

7-9 febbraio 2020

Superstudio Più

Via Tortona 27, Milano