MATTMORO, gli stivali milanesi che piacciono a Lady Gaga

MATTMORO è il brand di calzature fondato nel 2017 dai due giovani designer milanesi Denis Moretti e Matteo Maruzzi con l'intenzione di proporre un’alternativa “made in italy” ai brand gia esistenti sul mercato, categorizzandosi nell'alto lusso, ma con un entry price competitivo. Nel 2019 il grande successo alla serata degli Oscar come invitati speciali della diva Lady Gaga grande appassionata di questi stivali.

"L'idea - racconta Denis Moretti ad affaritaliani.it - è nata durante una lezione universitaria sul valore del “made in italy”, da sempre la nostra passione più grande. Turismo, food e moda sono le eccellenze del nostro Paese. Spinti dalla grande passione in comune per le scarpe, io e Matteo il giorno stesso abbiamo contattato un consorzio marchigiano di calzature e siamo partiti in missione”.

“Nelle Marche - prosegue Matteo Maruzzi - abbiamo conosciuto il nostro primo produttore e con fatica siamo riusciti a darci fiducia. Sebbene la nostra prima idea fosse quella di produrre una linea di sneakers, abbiamo deciso di partire dallo stivale perché è un prodotto che rispecchia uno stile duraturo e non una meteora”.

“Progettato il primo campione monoprodotto - continua Denis - abbiamo girato l'Italia, bussando alle porte delle più note top boutique e suscitando stupore e interesse. Alcune ci hanno dato fiducia e da lì è iniziato tutto." In due anni il brand ha consolidato la sua distribuzione raggiungendo le 40 top boutique italiane e non solo”.

mattmoro.eu

@mattmoro_official