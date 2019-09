Mfw: Blumarine, Iceberg, Franchi e Canu incantano. J Lo sfila da Versace

Continua a ritmi serrati la MFW primavera/estate 2020. Ieri, venerdì 20 settembre, hanno sfilato sul catwalk numerosi big. Jennifer Lopez ha fatto andare in delirio il pubblico chiudendo la sfilata di Versace. Convincono Blumarine, Iceberg, Elisabetta Franchi e il giovane brand Manuele Canu. Il weekend prosegue con un ricco calendario. Da segnalare le sfilate in programma di Scervino, Dolce e Gabbana e Gucci.

"La nuova formula dell’eleganza è la gentilezza e la mia è una moda leggera, fiorita, come il mio amore per i fiori. Ai loro colori mi sono ispirata perché li portò nel cuore". Queste le parole di Anna Molinari che per la prossima P/E di Blumarine mette in scena uno show di eleganza e di freschezza ispirandosi alla poesia della natura e e al mondo floreale. Dai gelsomini in fiore, dal verde lime dei limoni. Dal giallo della mimosa e delle margherite, e poi dal fucsia dei bouganville, dal bianco del biancospino. La rosa,, must della maison diventa tridimensionale. “Ogni abito ha il colore di un fiore e questo si traduce in leggerezza e amore per la natura" Una donna sexy e seducente, ma con garbo. Chiffon e organza diventano materiali soffici, i minidress sono un’ode ai drappeggi e alle plissettature.

Tiwa Savage apre lo show di Iceberg, che per la spring-summer 2020, nella cornice dei Bagni Misteriosi di via Botta. La prossima estate è un’esplosione di colori: gli azzurri soft, il glicine, i fluo gialli e rosa. Un look iper urbano, perfetto per una serata in discoteca come per un cocktail a bordo piscina. Daywear e nightwear convivono sapientemente nei fiumi di paillettes che si stagliano ora sulle giacche monopetto ora nelle felpe in raso. La femminilità è al centro dell'immaginario di James Long, direttore creativo del brand, che per questa collezione si ispira alla poesia di Jenny Joseph, 'Warning'. E' una donna giovane quella che veste Iceberg, indossa abitini rash-guard con le maniche allungate in pinne plissé, e che, all'eleganza troppo polverosa, predilige tagli sportivi e accordi fluo, i bermuda e la muta da surf. E' una sirena grunge che non teme di farsi notare.

In una sintesi perfetta tra l’universo crociera e la sua iconica femminilità, sfila la Spring Summer 2020 di Elisabetta Franchi, che ci fa salpare a bordo di un lussuoso yatch alla scoperta di nuove mete Le protagoniste incalzano con leggerezza sulla passerella del transatlantico richiamando le tappe senza tempo dell’atmosfera vacanziera estiva. Look dallo stile nautical, contraddistinti da un allure raffinato celebrano lo spirito effervescente e libero di una donna cosmopolita, viaggiatrice e dinamica che ama scoprire nuovi orizzonti, e che lo fa all’insegna del lusso e dell’attenzione ai dettagli I blazer rendono omaggio alle divise dei marinai e look dai tessuti leggeri e fluttuanti rimandano alla freschezza dell’estate in una collezione che evoca i colori e gli elementi del mare. La palette dei blu, dal sensuale Cobalto, al Tiffany e le nuances rappresentative del brand si alternano a nuovi tocchi di colore come il Menta. Gli outfit si ornano di catene gioiello, ancore e intrecci di corde che strutturano le spalline dei red carpet, intersecandosi con pietre preziose, per una donna che non rinuncia al glamour e approda sulle coste con look dalle forme avvolgenti che ricordano il movimento sinuoso delle onde del mare e il luccichio del riflesso del sole. Complementi indispensabili che impreziosiscono ogni momento del viaggio, gli accessori: cappelli a falda larga, maxi cerchietti di paglia e borse in rafia lasciano spazio a bracciali dorati e a giochi di catene con charms ispirati al nautical. Tacchi vertiginosi si contrappongono senza vie di mezzo a sandali rigorosamente flat, confermando il gusto deciso dell’icona Elisabetta Franchi, che non rinuncia mai alla sua sensualità.Diciannove anni dopo l'epica apparizione sul red carpet dei Grammy, JLo torna a indossare l'iconica stampa della Medusa di Versace. Chiude la sfilata ed è un tripudio. Il pubblico impazzisce per la diva portoricana che a 50 anni oscura tutte le altre. E’ la sferzata memorabile alla terza giornata della Fashion Week di Milano.

Grande successo per il brand del giovane stilista Manuele Canu. Alle Terme di Milano, in un’atmosfera country-colonial, con musica dal vivo, va in scena una collezione che vince e convince pubblico e critica. Si parte con uno spettacolo di falchi addestrati che volano sopra il pubblico e che lasciano tutti a bocca aperta. Ispirazioni di stile rubate alle epoche passate che si mescolano a suggestioni contemporanee per una collezione che è riflesso di una femminilità forte, risoluta e cosmopolita. Un fascino senza tempo. Le forme e i tagli sono un mix tra la Dolce Vita e la Parigi di un tempo. Una stagione ricca di suggestioni che delinea e cuce una femminilità forte, cosmopolita e di carattere, per una donna in grado di affrontare le sfide quotidiane con raffinatezza.

SABATO 21 SETTEMBRE

H 9.30 Salvatore Ferragamo, Via E. Besana 12

H 10.30 Gabriele Colangelo, Piazza Duomo Scalone Arengario

H 11.30 MSGM, Viale Alemagna 6

H 12.30 Cividini, Via San Gregorio 29

H 14 Ermanno Scervino, Corso Venezia 16

H 15 Philosophy di Lorenzo Serafini, Viale Alemagna 6

H 17 Stella Jean

H 18 Agnona, Via Vigevano 18

H 19 Missoni, Via Pier Lombardo ang. Via Botta

H 20 GCDS, Piazza Lina Bo Bardi 1

DOMENICA 22 SETTEMBRE

H 9.30 Drome, Via Olona 6 bis

H 10.30 Boss, Via Savona 56

H 11.30 Shuting Qiu, Piazza Duomo Scalone Arengario

H 12.30 Laura Biagiotti, Via Rivoli 6

H 13.15 Fila, Via Watt 15

H 14 Dolce & Gabbana, Viale Piave 24

H 15 Atsushi Nakashima, Piazza Duomo scalone Arengario

H 16 Gucci, Via Mecenate 77

H 17 Cristiano Burani, Via Meravigli 7