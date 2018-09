Mfw, Prada e Moschino al top. Oggi Plein e Versace

Rosa, giallo e arancio con un tocco di rosso saranno i colori della prossima P/E 2019. Il racconto dell’inviata speciale di Affaritaliani.it Krystel Lowell (www.theshowear.com)

“L'estrema distanza tra i sogni, la libertà, la fantasia, la novità e un conservatorismo sempre più estremo". Questa in sintesi l’ispirazione di Miuccia Prada per la prossima estate.

“Mettere a confronto una parte più conservatrice, che una volta si sarebbe chiamata borghese, e una parte più psichedelica".

Il tutto per ottenere una collezione classica ma che esaspera i contrasti: seria e scansonata, casta e sensuale.

Ecco allora il cerchietto da brava ragazza ma con le borchie dorate, il pull di cashmere grigio con buchi sui gomiti, sulla schiena e la gonna a pieghe bon ton con stampa cartolina di donne e uomini nudi, l'abitino con le spalline sottili con la stampa tie and dye e applicazioni di fiori di plastica.

Abiti scenografici e scarabocchi a tinte fluo. E’ working in progress da Moschino. Jeremy Scott pesca dagli anni ‘80 e mette in scena uno vero spettacolo divertente e cinematografico. Rotoli di stoffa, schizzi, forbici e ditali. Tubini con gli aghi, tailleur con stampe a pennarello, abiti da sera con rotoli di stoffa.

La top Gigi Hadid viene racchiusa in una crisalide di velo bianco seguita da un lunghissimo strascico su cui danzano farfalle colorate. In passerella Kendall Jenner, Bella Hadid, Kaia Gerber e Joan Small.

Vivetta Ponti si ispira alla grafiche psichedeliche degli anni 70, portando sul catwalk una collezione pop e poetica, con tinte pastello.

Un arcobaleno pop, ispirato alle grafiche psichedeliche anni ’70 di Peter Max, illumina completi in nappa intarsiata dal sapore eccentricamente Western; gonne ampie in sontuoso taffeta’ o spolverini dalle maniche elisabettiane velate da un soffio di tulle sono tempestate da magiche galassie di stelline lucenti.

Bouquets di ortensie fioriscono su miniabiti drappeggiati in organza tecnica dall’effetto liquido e arricchiti da volants e rosette, seducenti nel loro glamour allo stesso tempo teatrale e ingenuo; fioriture fantasiose decorano vaporose gonne pouf indossate con candide camicie in poplino abiti a palloncino leggeri come meringhe.

Questa collezione vuol essere un invito al gioco – dice Vivetta Ponti, fondatrice e designer del brand - Nel mio mondo illusorio e sorridente trionfano garbo e fantasia, come se un incantesimo trasfiguarasse la realta’, rendendola magica. Un cortometraggio surreale a cui non manca mai lieto fine.

Questo il programma di oggi:

9.30 Tod’s in via Palestro 14

10.30 Blumarine in via Senato 10

11.30 Antonio Marras in via Olona 6 bis

12.30 Sportmax in via Turati 34

13.15 Calcaterra in piazza Duomo, Scalone Arengario

14.00 Etro in via Piranesi 14

15.00 MSGM in via Mecenate 84

16.00 Iceberg in via Meravigli 7

17.00 Marco De Vincenzo in piazza Vetra 7

17.00 ACT N° 1 in piazza Duomo, Scalone Arengario

19.00 Aigner in via San Luca 3

20.00 Versace in piazza VI Febbraio

21.00 Philipp Plein in via Giacomo Watt 15