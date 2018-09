MFW, Etro e Versace nella storia: 22 le sfilate nel weekend. Foto

Per la prima volta uomo e donna sfilano assieme da Tod's. La pelle è il mood delle due linee che rimangono ispirate alla loro storia.

Ancora una volta a farla da padrone sono gli accessori, con una novità per la donna: la riedizione della storica D-bag, rivisitata in stile moderno. In passerella anche la collezione uomo di Andrea Incontri, che condivide i codici di stile con la linea donna.

Il must have è il completo giacca e pantalone, anche nella versione in pelle, in tutta una serie di caldi colori speziati.

Etro mette in scena una collezione ispirata alle spiagge hawaiane e allo zen giapponese, con fiori, colori intensi e spirito del Sol Levante.

Sul catwalk ci sono tanti fiori, abiti da spiaggia, kimono e ispirazioni con gli occhi a mandorla. 'Pacific zen' è il titolo della collezione, per indicare un viaggio virtuale che parte dalla California passando dalle isole Pacifiche per approdare fino al Giappone. Negli abiti i codici stilistici di Etro come il paisley, il patchwork e la leggerezza degli abiti sono mescolati con le stampe floreali dei kimoni giapponesi, delle camicie hawaiiane e dai rimandi allo stile bohèmienne di Venice Beach.

Etro, dopo la sfilata, sabato 22 settembre festeggia i suoi 50 anni di attività con una mostra al Mudec, il Museo delle Culture di Milano; l’esposizione, intitolata “Generation Paisley”, è visitabile gratuitamente dal 23 settembre al 14 ottobre, con cinque stanze completamente foderate dai tessuti della maison. I visitatori potranno anche interagire con un video, inserendo pattern e stampe.

La donna della P/E 2019 Blumarine è una donna che non rinuncia alla sua femminilità. Una donna sicura e spigliata. Ecco le bluse leggere e morbide, con stampe stampate panna e beige, su pantaloncini da ciclista nei toni dell’arancione, del lilla o del turchese.

In passerella tanti trafori, volants e ricami, accostati a contrasto con capi in tinta unita e dai toni brillanti. Ci sono i fiori, le tute color sabbia con i pantaloni morbidi, i top leggerissimi, le bluse traforate e la giacca arancione brillante da indossare sui jeans strappati con le toppe a fiori.

Versace punta tutto sulla bellezza delle top che sfilano in omaggio all’indimenticato Gianni: Kaia Gerber, Gigi Hadid, Irina Shayk, Emily Ratajkowski e Shalom Harlow per un cast Hollywoodiano.

Sul catwalk si rivedono micro abiti, stampe variopinte, vestiti con le rouches e i ricami floreali che giá negli anni 90 avevano conquistato il pubblico.

Questo il programma del weekend:

Sabato 22 settembre

9.30 Salvatore Ferragamo in piazza Affari 6

10.30 Gabriele Colangelo in piazza Duomo, Scalone Arengario

11.30 Stella Jean in via Olona 6 bis

12.30 Roberto Cavalli in via Valtellina 7

13.15 Simonetta Ravizza in via Marina 10

14.00 Ermanno Scervino in corso Venezia 16

15.00 Philosophy di Lorenzo Serafini in viale Alemagna 6

16.00 Cividini in via Olona 6 bis

17.00 A.F.Vandevorst in via Bergognone 26

18.00 Agnona in viale Alemagna 6

19.00 Les Copains in piazza Duomo, Scalone Arengario

20.00 GCDS in Piazza Lina Bo Bardi 1

20.45 Missoni in viale Eginardo, Gate 2

Domenica 23 settembre

9.30 Marni in viale Umbria 42

10.30 Giorgio Armani in via Bergognone 59

12.30 Laura Biagiotti in via Rivoli 6

13.15 Fila in via Savona 56

15.00 Ujoh in piazza Duomo, Scalone Arengario

16.00 Cristiano Burani in piazza Mercanti 2

17.45 Francesca Liberatore in piazza Duomo, Scalone Arengario