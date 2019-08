Milano capitale del sushi: ecco 5 posti top da provare

Milano capitale del Sushi. Chi l'avrebbe mai detto che la città del risotto, della cotoletta e della cassoeula avrebbe superato persino Tokyo! E' il risultato di una indagine basata sul numero di foto scattate al sushi come piatto preferito e poi postate su Instagram. La mappa, The Food Capital of Instagram (https://cewe-photoworld.com/instagram-food-capitals/), è stata realizzata da Photoworld e vede Milano nella classifica del sushi al quarto posto dopo New York, L.A. e Bangkok e prima di Tokyo. Ecco sei posti milanesi top dove assaggiare il miglior sushi e perchè no farci una foto e postarla su Instagram...