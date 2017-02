Milano Fashion Week 2017 al via con Emily Ratajkowski

Via Manzoni in tilt per l’arrivo della top californiana Ratajkowski che di fatto ha inaugurato ieri sera la MFW. Per Affaritaliani.it l’inviata Krystel Lowell (www.theshowear.com)

70 sfilate, 92 presentazioni e 37 eventi per un totale di 174 eventi. Questi i numeri della "Milano Fashion Week” collezioni donna autunno/inverno 2017, in scena da oggi e fino a lunedì 27 febbraio. La settimana è partita in grande ieri nel tardo pomeriggio, con l’arrivo in via Manzoni presso lo store TwinSet della super top Emily Ratajkowski. Decine di fans hanno bloccato il traffico del centro per ammirare la loro beniamina che, con 11 milioni di follower, è uno dei personaggi più seguiti al mondo. Nonostante il presunto hackeraggio di foto hot a suo danno in questi giorni, la sorridente Emily ha dato il meglio di sé posando per i selfie con i suoi fans nello store TwinSet di cui è testimonial.

Ad aprire le danze questa mattina ci sarà alle 9,30 Grinko, seguito da Wunderkind e Cristiano Burani. Alle 15 grande attesa per il Fashion Show di Gucci. A seguire Fay, Alberta Ferretti, N°21, Fausto Puglisi e Francesco Scognamiglio. Alle 20,30 chiude la giornata Anna Yang con il suo brand Annakiki.

Giovani e internazionalità sono i temi centrali di questa settimana: un ponte verso il mega appuntamento di settembre quando per la prima volta ci sarà l’unificazione tra fiere del tessile-moda Micam (scarpe), Mipel, Mifur (pelletteria e pellicceria) e le passerelle.

Numerosi i debutti, a partire dal giovane designer Xu Zhi ospite di Giorgio Armani. Esordio anche per Anna Yang con il suo brand Annakiki. Angel Chen sfilerà nell’ambito del progetto International Designer Exchange di Mercedes. Calcaterra e Situationists (supportato da White) le altre due new entry. Vionnet parteciperà per la prima volta a Milano, mentre tornano a sfilare DaizyShely, Ricostru e Lucio Vanotti.

L’UniCredit Pavillion ospita anche quest’anno le collezioni di 15 brand giovani all’interno del progetto Fashion Hub Market.

Versace, Trussardi, Moschino, Marras e Salvatore Ferragamo hanno messo all’asta due inviti per assistere alle sfilate accanto al mondo della moda che conta e alle numerose celebrities. I proventi raccolti saranno destinati al charity “Operation Smile”.

Oltre alle sfilate e alle presentazioni ci saranno gli immancabili e riservatissimi VIP party. Bollicine e mondanità accompagneranno gli addetti ai lavori in una settimana per veri fashion runners. Valentino offrirà un cocktail esclusivo ai suoi ospiti a Palazzo Clerici questa sera. Sempre questa sera Gucci terrà il consueto evento privato. Via della Spiga ospita da oggi al 28 febbraio la mostra “en plen air” di Marie Claire #Likes Timeless. L’Uomo Vogue, in partnership con Safilo apre in via Manzoni la mostra “A forward vision for eyewear heritage”. Giovedì il brand di intimo La Perla inaugurerà in via Montenapoleone la nuovissima boutique, a seguire Luisa Beccaria organizza il “Dreaming Party” con Tiffany. Venerdì 24 Maria Grazia Severi apre in pompa magna il nuovo store di via della Spiga, mentre Cristaino Burani lancia il “selfie party” in concomitanza con la cerimonia dei 30 anni di Elle.