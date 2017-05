Milano food: lo Shambala al top tra gli asiatici. Le foto

Tante novità allo Shambala, l’affascinante locanda asiatica dai grandi alberi, in fondo a via Ripamonti. Nuovi piatti fusion, thai e vietnamiti, nel nuovo menu dello chef Chandana Udesh, L’ha provato peraffaritaliani.it l’inviata speciale Krystel Lowell (www.theshowear.com)

Una location con quasi venti anni di storia che continua a stupire e affascinare una clientela trasversale, milanese e internazionale, per il suo ambiente unico e per la sua cucina. Un traguardo che pochi altri ristoranti etnici in città possono vantare, giustificato dalla sapiente gestione della proprietà, dall’atmosfera senza eguali che fa viaggiare la mente, dalla costante attenzione al cliente dello staff e da una cucina fusion capace di conquistare i palati gourmet più raffinati.

Shambala è una locanda asiatica nata nel lontano 1998 in un ex-cascina di via Ripamonti 337, un angolo lontano dallo stress cittadino dove ogni dettaglio rende l’esperienza di una visita un memorabile ricordo. Dalle tre sale con zona prive, di cui una lounge con bancone bar, arredate con mobili, tessuti e oggetti esotici, tra colori caldi, bambu, quarzi e candele, con tavoli posizionati ad una giusta distanza, dai letti balinesi con comodi cuscini ai tavoli rotondi per 10 persone, ideali per cene intime o per momenti più conviviali, fino al suggestivo giardino asiatico con pavimentazione in legno circondato da salici contorti, canapa, piante di bambu e una fontana con carpe, capace di ospitare fino a 150 coperti. A completare il tutto un’illuminazione serale soffusa al punto giusto, con un sottofondo di musica ambient, come cornice perfetta di una food experience senza pari.

E qui veniamo alle novità di Shambala che faranno piacere ai tanti clienti affezionati così come a chi ancora non avesse mai varcato la soglia di un viaggio di profumi e sapori dalle tinte fusion.

L’inedita apertura per il pranzo per permettere di godere del garden anche nelle ore diurne, con una particolare formula di piatti unici a 15€ (acqua e caffè inclusi) affiancati da una short list di piatti sempre a prezzi contenuti. Dal mix di sashimi di tonno e salmone, tartare di salmone, sushi vietnamita accompagnato da insalata fresca ai rollini di pesce spada accompagnati da verdure saltate in padella marinate al curry; dalla selezione di uramak i di tonno e salmone accompagnati da insalata fresca alla tagliata di carne di manzo ai ferri con verdure al forno marinate al curry e riso kamameshi; dalla fresca insalata di verdure con pollo ai ferr i, anacardi e pompelmo rosa all’incredibile poke , un’insalata di pesce crudo a cubetti (tonno, salmone e pesce spada) con cipolla bianca, avocado, coriandolo, sesamo, leggermente piccante; dai roll vegetariani accompagnati da verdure marinate al curry all’immancabile e apprezzatissimo pad thai dello chef (noodles di riso saltati con verdure\pollo\gamberi e calamari). Tra gli extra fra cui scegliere: il Thai Tuna sashimi di ispirazione nipponica, in versione scottata in semi di coriandolo e pepe rosa servito con salsa al tamarindo; i Po Piah Sod , involtini asiatici in carta di riso ripieni di mango, carota, cetriolo con salmone, serviti con salsa agrodolce di miele e zenzero a 9€; Yam mamuang , la tipica insalata thailandese rivisitata con mango e gamberi, servita con fiocchi di cocco tostato, cipolla rossa e menta fresca a 13€, il Satay Gai , tipico piatto thailandese di spiedini di pollo marinati al curry accompagnati da insalata verde e salsa di latte di cocco e burro di arachidi a 9€, l’insalata Shake di ispirazione giapponese con alghe wakame e tosaka aka a far da letto a piccoli bocconi di salmone marinati nel limone a 13€; i rollini vegetariani avvolti in alga e ripieni di germogli di soia, mango, erba cipollina, daikon e serviti con salsa di curry verde, soia e lychees a 8€; i deliziosi rollini Arcobaleno in carta di riso con carote, zucchine, rapa, cipollotto e vermicelli di soia serviti con salsa agrodolce a 9€.

Il più ampio menu serale si arricchisce invece di sensazionali nuove ricette ideate da chef Chandana Udesh , anche con svariate proposte per chi segue un regime alimentare vegetariano o vegano. Tra questi segnaliamo i Cha gio , involtini fritti di polpa di granchio serviti con lattuga, coriandolo, menta fresca e salsa di tamarindo; il Kaehg ma prao pak , vegetali e ananas in brodo di latte di cocco con funghi shiitake, insaporiti con curry thailandese medio piccante; lo spettacolare Khao phad sap lot , riso fritto con ananas e gamberoni in tempura; il Ped nga ma khaam , petto d’anatra grigliato servito con soutè di germogli di soia e funghi shiitake in salsa di tamarindo e sesamo tostato; il Plad raad prick, un orata intera fritta croccante coperta con una salsa piccante dolce a base di zucchero di palma, peperoncini e aglio. Da non perdere le zuppe come: la Tom yam kung , uno dei piatti più famosi della cucina Thai, proposta con i gamberi in brodo ricco di erbe e aromi (citronella, lime salsa di pesce, peperoncino, scalogno, broccoli, funghi shiitake); la Tom kha gai , cubetti di petto di pollo in brodo di galanga, latte di cocco, funghi di paglia e foglie di curry; la Tom yam vegan , tradizionale zuppa asiatica vegetariana con verdure e legumi con latte di cocco, semi di sesamo e coriandolo o la Kaeng kung , gamberi in brodo con latte di cocco, galanga e curry rosso leggermente piccante con verdure e foglie di coriandolo.

Ogni sabato e domenica a pranzo, dalle 12 alle 16 (assolutamente da prenotare perchè sempre sold out), Shambala propone con successo da anni il suo Brunch per famiglie , dal ricco buffet di piatti mediterranei, americani e asiatici a 30€ per gli adulti, 15€ per bambini dai 4 ai 9 anni, gratuito per bambini fino a 3 anni, e caratterizzato dagli esperienziali laboratori artistici a cura dell’associazione Cuore e Parole Onlus, per lasciare giocare i più piccoli con frutta, verdura e colori avvicinandoli così ad una sana alimentazione.

Un particolare: l’intera location dello Shambala o parte di essa è sempre più richiesta per eventi privati e aziendali, matrimoni, ricevimenti, feste di compleanno, aperitivi con buffet per un minimo di 20 persone con la possibilità di scegliere menu ad hoc o, a richiesta, con servizi esterni di catering.

Per ulteriori informazioni:

SHAMBALA

VIA RIPAMONTI 337

20141 – MILANO

TEL. 02.5520194

CHIUSO DOMENICA SERA

ORARI CUCINA: 12-14.30/20-23.30

PREZZO MEDIO 50€

ANIMALI: SI

COPERTI: 150 INTERNI E 150 ESTERNI

WWW.SHAMBALAMILANO.IT