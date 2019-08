Milano Moda, la qualità e l'eleganza di Alikebikini

Krystel Lowell per Affaritaliani.it

“Alike” significa creatura del mare dal Greco. Il brand milanese è nato con la mission di vestire ogni donna con eleganza, qualità, vestibilità e comfort. Tessuti esotici brasiliani e abiti Made in Italy per una combinazione elegante e di qualità.

Alikebikini propone modelli che si adattano perfettamente ad ogni forma con eleganza e vestibilità uniche: bikini, trikini, body, costumi interi resort, kimonos, abiti e una freschissima novità che verrà lanciata a Milano, durante la MFW, tra poche settimane assieme ad una capsule esclusiva di pezzi rigorosamente handmade. Un brand dall’essenza elegante, colorata, variegata.

La collezione 2020, che verrà presentata tra qualche settimana alla fashion week di Milano e già disponibile nei vari showroom Italiani, propone capi eleganti adatti ad un target sia giovane che di donne già realizzate, costumi da bagno che durano nel tempo con un posizionamento medio alto associati a fuori acqua e abiti in tessuti principalmente naturali, viscose e seta, made in Italy.

Il brand, infatti, nato dopo un’accurata ricerca ai materiali ed un adattamento del bikini brasiliano classico alle forme delle donne europee, rivela la sua essenza italiana con una collezione che utilizza i materiali più pregiati, partendo dalla seta, per poi distendersi con viscose e crepe di poliestere, con un’immagine ricercata ed elegante. Le stampe esclusive e la modellistica romantica ma di tendenza collocano il brand tra le eccellenze italiane.

La campagna vendita in chiusura ad ottobre mira ad un target sofisticato entrando nelle migliori boutiques italiane e del mondo. Il mood tropicale si dirige verso una vision molto delicata, senza rinunciare al colore e alla cura del dettaglio.

La prossima estate vedremo una linea con molte tinte unite e modelli più avvolgenti per vestire meglio anche le forme più importanti. (Saranno disponibili interi e bikini fino alla coppa D).

Beachwear & Swimwear, bikini, trikini e interi resort e molto altro: il beauty

Alikebikini propone un concetto di swimwear che include molto più del costume da bagno, che veste la donna anche in altri momenti. La versatilità è il punto di forza della collezione. I costumi sono spesso interi, body, trikini brasiliani da utilizzare anche come sottogiacca e underwear, come l’apprezzatissimo modello Ibiza, fatto a mano, con inserti in tulle, adatto anche a serate mondane o i top come la celebre fascia “conchiglia” sono spesso abbinati a una camicia aperta o una giacca.

I costumi sono prodotti con materiali dotati di omologazione fps 50+, quindi protezione ai raggi solari (il colore non sbiadisce negli anni) alta traspirabilità, comfort, molto gradevoli al tatto.

I modelli sono disegnati per le forme europee: bikini a triangolo, con o senza imbottitura, costumi a fascia, interi e body sottogiacca, costumi interi resort anche in tulle abbinabili a kimonos, vestitini adorabili da combinare con i costumi per outfit imperdibili.

I dettagli hanno la loro centralità nella collezione: cuciture insaccate per non segnare il corpo, rifiniture delicate, coprinodo dorati personalizzati dalla chiocciolina che siamo già certi di vedere nelle nostre spiagge ma anche in paradisi tropicali esteri. Alikebikini con il suo shoponline www.alikebikini.com punta infatti a diventare un brand internazionale di riferimento.

In un’ottica di brand stretching e di marketing nasce il progetto Alikebikini Eau de Toilette, da inserire nella vendita in boutique. Un’espansione nel mercato beauty, per accontentare le clienti più esigenti con un idea intrigante e di valore, che si associa perfettamente all’offerta di costumi da bagno e fuori acqua.

“Alike” è una fragranza delicata e sensuale indirizzata a donne consapevoli del proprio valore, ce si apre con note leggermente fruttate per poi evolvere con fiori, su fondo legnoso. Ancora pochi giorni per scoprire l’essenza “Alike” assieme alla capsule di costumi handmade.

Per ulteriori informazioni: www.alikebikini.com

@alikebikini

Credits photo: Luciano Valentini DiboFoto