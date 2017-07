Milano, Montblanc e Verga presentano lo Smartwatch Summit. Foto

Montblanc sceglie il negozio Verga di Milano in via Capelli 6, all'ombra dei grattacieli di Porta Nuova, per celebrare l’arrivo di Summit, il primo Smartwatch della Maison tedesca presentato alla stampa internazionale a Londra nel cuore della City, lo scorso mese di marzo.



Montblanc e Summit portano per la prima volta, l’alta orologeria nell’era digitale. Summit con la sua estetica innovativa, unisce materiali di altissima qualità a tecnologie all’avanguardia, comel’introduzione del vetro bombato e le numerose funzionalità. Tra queste: la collaborazione con Google che offre agli utenti l’accesso al nuovo sistema operativo Wear 2.0 Android per smartwatches, un cardiofrequenzimetro professionale per monitorare l’attività fisica con elevata precisione e una selezione di apppreinstallate, tra cui Uber, Foursquare e Runtastic.



Orologeria Luigi Verga, dal 1947 vetrina cara ai milanesi e agli amanti del lusso e della precisione, è il partner ideale di Montblanc per celebrare l’arrivo della nuova collezione. Tradizione, professionalità e competenza sono i valori cardine di entrambe le Maisons, punti di riferimento nel mondo dell’orologeria. La boutique di Via Capelli, nella zona più moderna di Milano, tra i grattacieli e le costruzioni avvenieristiche del nuovo quartiere direzionale e dello shopping Garibaldi – Porta Nuova, rappresenta la location perfetta per l’innovativa linea Summit.