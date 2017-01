Saldi al via: ecco gli indirizzi più cool a Milano. THE MILAN SHOW BIZ

Al via i saldi invernali a Milano e in Lombardia! Siete pronti per accaparrarvi i must-have di stagione e i capi firmati dei vostri sogni a prezzi (finalmente) accessibili? Per aiutarvi a pianificare il percorso ideale dello shopping, l'inviata Krystel Lowell (www.theshowear.com) ha selezionato per affaritaliani.it Milano alcuni shop imperdibili (boutique, department store, vintage shop e street style)...Perchè sui saldi giocare d'anticipo è il segreto per uno shopping soddisfacente!