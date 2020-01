Milano, saldi al via: ecco gli store più cool della città

Al via oggi 4 gennaio 2020 i saldi invernali a Milano e in Lombardia! Pronti per accaparrarvi i must-have di stagione e i capi firmati dei vostri sogni a prezzi (finalmente) accessibili? Per aiutarvi a pianificare il percorso ideale dello shopping, l'inviata Krystel Lowell ha selezionato per Affaritaliani.it Milano alcuni shop imperdibili (boutique, department store, vintage shop e street style)...Perchè sui saldi giocare d'anticipo è il segreto per uno shopping soddisfacente!

ANTONIOLI - (via Pasquale Paoli, 1) Se siete amanti dello stile newyorkese e volete entrare in uno dei migliori negozi di Milano allora andate da Antonioli in zona Navigli. Attivo dal 1987 offre un’ampia ed esclusiva offerta sia per uomo che per donna che spazia tra i più grandi nomi della moda. E' il punto di riferimento per una clientela ricercata ed innovativa.

MATIA'S FASHION OUTLET -Nell'universo mondo dell'outlet, Matia's è il posto dove trovare l'affare. I negozi Matia's sono situati in varie zone della città: in piazza Mirabello, in Corso Venezia, in corso Magenta e in via Balzan (angolo Solferino) con il negozio dedicato ai bimbi. ARMANI, D&G, ASPESI, ALBERTA FERRETTI, ROBERTO CAVALLI, RALPH LAUREN sono solo alcuni dei brand tutti da provare!

BOULE DE NEIGE (Corso Como, 3) - Ecco una boutique che fa di eleganza e semplicità il suo archè. Questo shop di moda propone abiti contemporanei con una grande vestibilità. Cappottini minimal, eleganti tailleur, abiti semplici ma allo stesso tempo ricercati. L' altro settore forte del negozio è la maglieria, in prevalenza purissimo cashmere. Twin set, piccoli cardigan, golfini o pullover sportivi dalle lavorazioni particolari e in fantastici colori. Scarpe e borse sono la cigliegina sulla torta!

BANNER (via Sant'Andrea, 8) - E’ l’ultima delle creazioni Biffi, situata in Via Sant’Andrea 8/A, una delle vie più prestigiose del quadrilatero della moda. Lo spazio espositivo inaugurato nel 1993 e disegnato dall’architetto Gae Aulenti, si sviluppa su due livelli. Banner è il punto di riferimento per lo shopping milanese di qualità; qui sono proposte le migliori collezioni di stilisti italiani ed internazionali.

BIFFI (Corso Genova, 6) - Apprezzato punto di riferimento per la moda, o meglio: per chi la moda la fa, per chi la segue o per chi semplicemente la cerca e la vuole vivere. Situato in Corso di Porta Genova, combina spazi dilatati dalla luce e giochi geometrici che sottolineano l’essenzialità dell’arredo. Una boutique moderna, dove gli abiti sono i veri protagonisti: allineati come in una galleria d’arte si fanno ammirare, toccare, ma soprattutto desiderare.

G&B NEGOZIO, (Via Mazzini 18 Flero - BS) è una sofistica boutique d'abbigliamento calzature e accessori per uomo e donna, situata in Via Mazzini,18 a Flero alle porte di Brescia, in una villa padronale del Settecento sapientemente ristrutturata.Una location di fascino, con un portico ad archi e un arredamento attento al design e all’architettura di ricerca. Al suo interno si possono trovare le prime linee dei piu' noti brand italiani ed internazionali. L’avventura G&B NEGOZIO, Flero nasce nel 1981 dal desiderio di Gianni Peroni di creare un negozio che detti le tendenze della moda e del bon ton. Nell’anno 2006 si inaugura la nuova sede, si cambia totalmente forma e funzione. 2000mq che si snodano su due piani, messi in contatto da un avanzato sistema di domotica che regola luci, suoni, video e profumazioni.

GROPPETTI LUXURYSTORE (via Nazionale 62, San Paolo d’Argon - Bergamo ). Groppetti LuxuryStore è un moderno e lussuoso store sviluppato su tre piani e situato a San Paolo d'Argon, pochi chilometri da Bergamo. Arredamenti moderni e curati fanno da cornice a un percorso unico attraverso i marchi più esclusivi della moda. Tra giochi di luce, materiali naturali e contrasti di colori neutri si scoprono le ultime collezioni abbigliamento e accessori donna, uomo e bambino. Protagonisti i marchi top della moda italiana.

LE ALTRE BOUTIQUE dove fare il pieno di shopping: Imarika (Via Giovanni Morelli 1), Memen (Via Savona 1), Oplà (Via Sarpi 56), Raw (Corso Magenta 96 e Via Palermo 1), Wait and See (Via Santa Marta 14) e Wok (Viale Col di Lana 5/A, Milano).



I DEPARTMENT STORE: 10 Corso Como (Corso Como 10), Antonia (Via Cusani 5), Coin (Piazza 5 Giornate 1), Excelsior Milano (Galleria del Corso 4), La Rinascente (Piazza Duomo), CityLife Shopping district (CityLife), Tearose (Via Croce Rossa 2), The Brian e Barry Building (Via Durini 28).



VINTAGE SHOP: Bivio Milano (Via Gian Giacomo Mora 4), Cavalli e Nastri (Via Brera 2) Milano, Lipstick Vintage (Corso Garibaldi 79), Mania Vintage (Via F.lli Bronzetti 11) Vintage Delirium by Franco Jaccassi (Via Sacchi, 3).



STREET STYLE: Dictionary (Corso Di Porta Ticinese 46), One Block Down (Corso XXII Marzo 12) Iuter (Corso di Porta Ticinese, 48) Par 5 (Via Pio IV, 1), Space 23 (Corso Garibaldi 104).