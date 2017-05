Street food, nasce Beebeer Milano. Le foto

Come crearsi un lavoro. Ecco l'idea imprenditoriale di un giovane laureato in psicologia che ha fatto della sua passione per la birra un mestiere. Grazie anche all'aiuto della piattaforma innovativa di club deal clubfunding.it. L'ha incontrato per Affaritaliani.it l'inviata speciale Krystel Lowell (www.theshowear.com)

Il tasso di disoccupazione giovanile purtroppo è alle stelle e trovare un posto di lavoro per molti giovani (anche laureati) è diventata una "mission impossible".

Ma Milano, si sa, è terra di grandi opportunità per chi vuole mettersi in gioco. Se il lavoro non c'è , lo si inventa.

Spesso i giovani ci offrono esempi di genialità e creatività davvero inaspettati. Partendo da una passione personale, da un'idea innovativa, dall'intuizione e dalla capacità di cogliere i nuovi bisogni, questi ragazzi creano delle start up degne di nota. Bassi investimenti, gestione oculata dei costi e tanto tanto cuore.

Eccezionali in questo senso sono le nuove iniziative legate al cibo da strada. E' proprio nel settore dello street food che nasce a Milano la bella storia di Davide Paltrinieri, classe 1990, brianzolo di Lissone con una laurea in psicologia sociale alla Statale di Milano nel cassetto.

E' sua l'idea di lanciare a Milano il nuovo brand "BeeBeer Milano" ovvero lo street drink di birra su di una apecar. Con il suo mezzo davvero inconfondibile e molto cool (gialla e nera come l'ape) "svolazza" qua e là per le vie della città a spillare birra.

"Sono da sempre appassionato - racconta emozionato Davide ad Affaritaliani.it - al mondo della birra e un mio sogno nel cassetto era proprio quello di aprirmi un'attività imprenditoriale in questo settore. Ormai trovare lavoro è diventato, anche nella ricca brianza, un problema serio per noi giovani".

"Volevo realizzare - continua - un qualcosa che mi rendesse indipendente e sposasse una mia grande passione".

Dal dire al fare però ci sono gli investimenti e la burocrazia che certamente non agevola...

"Ho avuto la fortuna di trovare sulla mia strada un gruppo di persone che mi hanno aiutato. Professionisti, sturtuppers e business angels che, grazie anche alla loro piattaforma innovativa di club deal clubfunding.it mi hanno aiutato concretamente a finanziare l'iniziativa. Mi hanno preso per mano e supportato, passo dopo passo, nel disbrigo delle pratiche burocratiche e dei permessi, nell'iter di costituzione della società e nella ricerca dei capitali necessari a partire".

"Il prodotto che offriamo ai clienti è birra italiana 100%, sia nella versione chiara che ambrata. Un prodotto con una lunga tradizione. L'idea è iniziare con un mezzo, per raddoppiare entro l'anno, spostarsi su altre città e poi aprire una rete di franchising in tutta Italia".

Potete trovare Davide e la sua simpatica apecar (merita in selfie!) tutte le sere dalle 17 in poi in zona Darsena o vie limitrofi.

Per ulteriori informazioni:

@beebeer_milano

Fb beebeer.milano.official

#beebeermilano