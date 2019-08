Weekend a Bormio per la pizzoccherata più lunga del mondo. FOTO

Per Affaritaliani.it Krystel Lowell

Weekend a Bormio per la pizzoccherata più lunga del mondo

Circa 1 km di golosi pizzoccheri valtellinesi a Bormio domenica 1 settembre per dar vita alla pizzoccherata più lunga del Mondo! Da inizio via Roma fin su verso piazza del Kuerc e giu’ per via De Simoni vi aspetta il delizioso piatto tradizionale valtellinese originario di Teglio.

1.000 metri di tavolata, 1.800 posti a tavola, 1.000 kg di pizzoccheri, 15 ristoranti e 250 volontari. Questi i numeri da record.

Questo il programma della manifestazione:

ore 12.00 Dimostrazione della preparazione dei pizzoccheri da parte di chef professionisti presso Piazza del Kuerc

ore 13.00 Tutti a tavola al suono della Bajona

dalle ore 15.00 Musica dal vivo, ballo liscio e balli di gruppo in piazza del Kuerc

Durante tutta la giornata intrattenimento musicale itinerante con "I Coscritti di Premana"

I pizzoccheri verranno preparati da chef professionisti, un motivo in più per provare a gustare questo piatto tipico della cucina valtellinese!

Ecco l’elenco dei ristoranti che partecipano alla pizzoccherata: Agriturismo Rini, Associazione Cuochi Valtellina e Valchiavenna, Chalet dei Rododendri, Cristall Bar Mountain Bistrot, Hotel Daniela, Hotel La Genzianella, Hotel Ristorante Gallo Cedrone, Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri Alberti di Bormio, Ristorante Al Filò, Ristorante Contado, Ristorante Eira, Ristorante Heaven 3.000, Ristorante La Caneva Sunrise, Ristorante Vecchia Combo, The Steak House Braulio.

Presso l’Ufficio Turistico di Bormio (via Roma 131/b, numero tel. 0342 903300) o sul sito web bormio.eu è possibile acquistare e ritirare i biglietti per la pizzoccherata al prezzo di 18 euro. La quota comprende: tradizionale antipasto di formaggi e salumi, piatto di pizzoccheri, fetta di torta, acqua, vino, amaro e un piccolo ricettario.

Secondo la blasonata "Accademia del Pizzocchero" di Teglio, depositaria del segreto di questo piatto meraviglioso, "...di Pizzoccheri si può parlare e discutere a lungo ma una cosa è certa, la ricetta originale del Pizzocchero di Teglio è solo una.."

Ecco di seguito allora la ricetta originale dell'Accademia del Pizzocchero per i lettori di affaritaliani.it:

Ingredienti (dosi per 4 persone): 400 g di farina di grano saraceno; 100 g di farina bianca; 200 g di burro; 250 g di formaggio Valtellina Casera DOP; 150 g di formaggio grana da grattugia; 200 g di verze; 250 g di patate; uno spicchio di aglio; pepe.

"Mescolare le due farine, impastarle con acqua e lavorare per circa 5 minuti. Con il mattarello tirare la sfoglia fino ad uno spessore di 2-3 mm dalla quale si ricavano delle fasce di 7-8 cm. Sovrapporre le fasce e tagliarle nel senso della larghezza, ottenendo delle tagliatelle larghe circa 5 mm.La ricetta, che viene tramandata da generazioni, prevede un impasto della pasta (tagliata a tagliatella) fatta con la farina di grano saraceno (2/3) e quella di grano tenero (1/3). A questa si aggiunge la verza, le patate, il formaggio Casera DOP, il formaggio in grana da grattugia, uno spicchio d'aglio e pepe.

Cuocere le verdure in acqua salata, le verze a piccoli pezzi e le patate a tocchetti, unire i pizzoccheri dopo 5 minuti (le patate sono sempre presenti, mentre le verze possono essere sostituite, a secondo delle stagioni, con coste o fagiolini).

Dopo una decina di minuti raccogliere i pizzoccheri con la schiumarola e versarne una parte in una teglia ben calda, cospargere con formaggio grana grattugiato e Valtellina Casera DOP a scaglie, proseguire alternando pizzoccheri e formaggio.

Friggere il burro con l’aglio lasciandolo colorire per bene, prima di versarlo sui pizzoccheri. Senza mescolare, servire i pizzoccheri bollenti con una macinata di pepe.

Buon appetito!