Weekend a Milano con il Salone della cultura 2019

Al via oggi 19 gennaio la due giorni della terza edizione del Salone della cultura nella cornice di Superstudio più in via Tortona. Organizzato dalla casa editrice milanese Luni specializzata in saggistica, con la collaborazione di Maremagnum.com, il più importante sito italiano di libri antichi, usati e fuori catalogo.

“Il Salone – racconta Matteo Luteriani che lo ha ideato e ne cura l’organizzazione generale – nasce dall’idea di unire mondi che non parlano tra loro, pur vivendo l’uno accanto all’altro: quello del libro nuovo, l’editoria classica fatta di novità, presentazioni, nomi più o meno famosi; quello del libro “d’occasione” e quello del libro “superlativo”, con i suoi pezzi rari e preziosi, di pregio ed estremo valore che i grandi librai antiquari commerciano. Da qui l’accordo con Alai/Ilab, l’Associazione dei librai antiquari d’Italia/International league of antiqurian bookseller”

“35 mila i visitatori della prima edizione, nel 2017, leggermente meno quelli dello scorso anno, ma potendo contare – grazie all’introduzione del biglietto d’ingresso – su un pubblico «scremato», più interessato e orientato all’acquisto. E, ancora, più di 400 giornalisti accreditati nelle due edizioni passate e oltre 600 espositori, contando anche quelli dell’edizione che sta per iniziare Uno degli aspetti peculiari che guidano la logica del Salone è il concetto «neverending book», il libro infinito: da noi si trovano il presente, il passato e il futuro del libro. Sabato e domenica ad aspettare i nostri visitatori ci saranno più di 200 espositori. E una lunga lista d’attesa di librai ed editori che avrebbero voluto esporre ma che non siamo riusciti a inserire si è materializzata sulle nostre scrivanie. Insomma, abbiamo fatto sold out”.

Per ulteriori informazioni: salonedellacultura.it