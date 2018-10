Milan: tre partite a San Siro per dimenticare il derby. E ricordare il 1990/91

di Lorenzo Zacchetti

Perdere un derby per un gol evitabile nei minuti di recupero è un vero e proprio trauma, ma per fortuna il calcio offre sempre la possibilità di rifarsi.

Il Milan di occasioni ne ha ben tre, tante quante le partite che i rossoneri hanno in programma a San Siro in una sola settimana: il 25 ottobre contro il Betis Siviglia in Europa League, il 28 contro la Sampdoria per la decima di campionato e il 31 contro il Genoa, nel recupero di quella che avrebbe dovuto essere la prima giornata di Serie A e che invece è stata rinviata per il crollo del Ponte Morandi.

Milan e Betis si affrontano per la quinta volta nella loro storia, anche se negli incontri ufficiali il precedente è uno solo. Il bilancio è decisamente sfavorevole per i rossoneri, sempre sconfitti dai “Verdiblancos”.

Gli spagnoli hanno vinto tutte e tre le gare amichevoli: la prima in assoluto del maggio ‘70 (2-0), quella del 2007 per il loro Centenario (1-0) e anche quella dell’agosto 2017 a Catania (2-1), anticipo di quella che per Montella sarebbe stata una stagione davvero nera.

È finito a loro favore anche l’unico doppio confronto ufficiale in campo europeo, nella Coppa delle Coppe 1977/78. Il format di allora prevedeva che si partisse dai sedicesimi di finale, quindi il Milan cominciò proprio da Siviglia la sua strada nella competizione: sconfitto 2-0 a Siviglia, non gli bastò vincere per 2-1 a San Siro.

Ma se con gli spagnoli torniamo indietro di oltre 40 anni, con la Samp inevitabilmente si ripensa al 1991. Quell’anno il club genovese ha festeggiato il suo primo e unico Scudetto, al termine di una stagione davvero indimenticabile, nella quale Vialli e Mancini trascinarono la squadra di Boskov a suon di gol: 19 per il primo, capocannoniere del campionato, e 12 per il suo “gemello” d’attacco.

La coppia funzionava alla grande anche fuori dal campo, tant’è che fu durante una cena che i due bomber proposero al Presidente Mantovani di introdurre una terza maglia diventata storica. Alla vigilia della sfida col Grasshoppers, per i quarti di finale della Coppa della Coppe della stagione precedente, i doriani si trovarono infatti a doversi inventare una divisa nuova a stagione in corso, perché il biancoblu della maglia svizzera avrebbe contrastato sia con il kit blucerchiato, sia con quello di riserva di colore bianco.

Mancini e Vialli quindi disegnarono una nuova maglia, rossa, ispirata a quella usata nella stagione 1981/82, ma con la famosa banda multicolore orizzontale, invece che verticale. La scelta portò fortuna, perché la Samp eliminò il Grasshoppers e proseguì la sua strada europea fino alla conquista della Coppa delle Coppe, primo e unico trofeo internazionale della sua storia.

Questo le garantì il diritto di disputare la Supercoppa Europea nella fatidica stagione 1990/91, dove però fu sconfitta proprio dal Milan, detentore della Champions League: 1-1 a Genova, con gol di Mychajlyčenko ed Evani, e 0-2 a San Siro, con Rijkaard e Gullit decisivo. Curiosamente, sia Evani che Gullit avrebbero poi vestito la maglia della Samp. La vittoria dello Scudetto ripagò ampiamente i tifosi blucerchiati di quello che avrebbe potuto essere un incredibile “triplete”: oltre alla Supercoppa, la Samp sfiorò anche la Coppa Italia, cedendo in finale alla Roma di Rudi Voeller (3-1 e 1-1).

E il Genoa? Benché parzialmente oscurata dal trionfo dei cugini sampdoriani, la stagione 1990/91 fu davvero indimenticabile anche per il Grifone, che ottenne il suo miglior piazzamento del Dopoguerra. La vittoria per 2-0 all’ultima giornata sulla Juve di Maifredi consentì ai ragazzi di Bagnoli di conquistare il quarto posto in campionato, proprio ai danni dei bianconeri: il Genoa si qualificò per la Coppa Uefa e la Juve rimase fuori dall’Europa per la prima volta nella sua storia!

La successiva avventura rossoblu nella seconda competizione europea sarebbe culminata nella leggendaria vittoria sul campo del Liverpool, quando ormai si era a marzo del 1992, ovvero alla vigilia dell’Expo organizzata proprio a Genova, per festeggiare i 500 anni della missione di Colombo alla scoperta dell’America. Scoprire quanto fossero forti Aguilera, Skhuhravy, Branco, Eranio e gli altri grifoni fu decisamente più doloroso, almeno dalle parti di Anfield Road!

Curiosamente, anche nella stagione 1990/91 il campionato del Genoa si era aperto a San Siro col Milan, che fece una certa fatica per conquistare i tre punti: a rompere l’equilibrio fu l’espulsione di Ruotolo al 65°: cinque minuti dopo, Sacchi azzeccò la sostituzione mandando in campo “il Condor” Agostini, pronto a siglare la rete decisiva nell’arco di 120 secondi.

In quella stagione, il Milan festeggiò pun restigioso “Double” vincendo la sua seconda Coppa Intercontinentale consecutiva: a fare le spese della grandeur rossonera furono i paraguaiani dell’Olimpia Asunciòn, travolti dalla doppietta di Rijkaard (“man of the match”) e dallo squillo di Stroppa.

In quel caso, il Milan non usò la solita maglia “portafortuna” di colore bianco, ma la classica divisa rossonera, seppure in una versione particolare. Oltre alla cancellazione dello sponsor, allora prevista dal regolamento per le finali in gara unica (anche delle coppe europee), c’era il particolare curioso della riproduzione della Coppa dei Campioni collocata sul cuore, sotto la stella, dove solitamente si applicava lo Scudetto dei campioni d’Italia. Quel Milan era campione d’Europa, ma ai tempi non esisteva ancora la “patch” ufficiale della Uefa e la scelta rossonera fu quindi decisamente controcorrente. In anticipo sui tempi.

Coppa Intercontinentale 1990

Tokyo – 9 dicembre 1990

MILAN-OLIMPIA ASUNCION 3-0

Gol: 43° e 65° Rijkaard, 61° Stroppa

Milan: Pazzagli; Tassotti, Baresi, Costacurta, Maldini; Carbone, Rijkaard, Stroppa, Donadoni; Van Basten, Gullit. All. Sacchi

Olimpia: Almeida; Suarez, Fernandez, Caceres, M.Ramirez, Monzon; Balbuena, Jara Heyn, Guasch; Samaniego, Amarilla. All. Cubilla

Arbitro: Wright (Brasile)

