"Milanesi brava gente: storie di nera a Milano": la presentazione del libro

Venerdì 16 novembre alle 20 Après-coup ospita nell'ambito degli eventi di Bookcity Milano la presentazione del libro "Milanesi brava gente. Storie di nera a Milano 1946-1975" di Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi, con illustrazioni di Eva Simona Saponara. Dagli autori di Radiografia nera, programma cult di Radio Popolare, le storie più curiose e avvincenti della malavita milanese. Libro edito da Milieu Edizioni.

Durante la presentazione, gli autori, saranno accompagnati dalle musiche di Pelè (Giancarlo Peroncini), ultimo cantastorie della vecchia Milano e Nadir Scartabelli, cantore, chitarrista e cantastorie fra i più apprezzati. Saranno, inoltre, esposte le illustrazioni di Eva Simona Saponara.

Milanesi Brava Gente solleva il tappeto sotto cui Milano ha nascosto le storie tormentate dei suoi figli. Perché la cronaca nera è spesso l’unica chiave per scoprire la vera anima di una città. Rapine, omicidi, rapimenti e regolamenti di conti: 20 storie per raccontare una Milano violenta e feroce, senza più alternative ma piena di fascino, in cui trovano spazio l’amore, la lotta di classe, le regole non scritte della Mala, la ribellione al Potere e persino il controspionaggio della Guerra Fredda. I protagonisti sono persone per le quali il dopoguerra, gli anni del boom e i primi Settanta non hanno rappresentato la scoperta del benessere, ma l’ingresso in un mondo cupo in cui la povertà le ha trasformate in fuorilegge. E tra piccoli criminali e i grandi nomi della Ligéra Milanese – Otello Onofri, Ugo Ciappina e Bruno Brancher – troviamo anche quelli che diventeranno esponenti di spicco delle Forze dell’Ordine – Mario Nardone e Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sono storie di una Milano sotterranea, fitta di osterie e popolata da ladri e da banditi, da poliziotti senza pistola, da case di ringhiera con il bagno sul ballatoio, da assassini e prostitute, da spie capaci di vendere i propri amici alla Polizia per qualche lira.

Milanesi Brava Gente nasce dall’esperienza di Radiografia Nera, uno dei programmi di maggior successo degli ultimi anni di Radio Popolare, la storica emittente libera milanese, e raccoglie le storie più sciagurate e poetiche che Matteo Liuzzi e Tommaso Bertelli, per tre anni, hanno inseguito negli archivi e raccontato in onda. Completano il volume la prefazione di Claudio Agostoni, direttore dei programmi di Radio Popolare, e le illustrazioni di Simona Eva Saponara.

Milanesi brava gente. Storie di nera a Milano 1946-1975

Di Tommaso Bertelli e Matteo Liuzzi

Con la musica di Pelè e Nadir Scartabelli

Venerdì 16 novembre alle ore 20.00 - Après-coup Milano, via Privata della Braida, 5