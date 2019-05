Milano, 121 monumenti e nemmeno uno è dedicato ad una donna

È stata presentata una mozione a firma della consigliera comunale del Partito Democratico Angelica Vasile per impegnare l’Amministrazione di Milano a realizzare il primo monumento dedicato ad una donna nel Comune di Milano. In città sono infatti presenti 121 monumenti che ricordano fatti storici, uomini politici, di scienza e di cultura, nessuno di essi dedicato ad una donna. “Milano da anni si impegna a valorizzare il lavoro delle donne, con una Amministrazione attenta alle politiche di genere – ha dichiarato Angelica Vasile, Consigliera Comunale del PD e Presidente della Commissione Politiche Sociali, Salute e Volontariato – “È giusto ed importante contribuire a formare ed ispirare le donne di oggi spiegando loro che la storia è fatta non solo di uomini ma anche di donne, che meritano di essere ricordate”.