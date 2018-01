Milano, 15enne investito da un bus all'uscita del metrò Romolo



Un ragazzo di 15 è stato investito intorno alle 8 da un bus turistico mentre attraversava viale Cassala nei pressi dell'uscita della stazione Romolo della metropolitana. Il ragazzo, che probabilmente era fuori dalle strisce pedonali, è stato soccorso e portato in codice rosso al Policlinico.



Secondo quanto riferito dalla polizia locale, che quattro ore dopo l'incidente era ancora sul posto per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente, il 15enne non è in pericolo di vita.