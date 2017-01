Un 16enne è stato accoltellato al torace all'uscita dal Politecnico Commercio e Turismo di Milano, in viale Murillo 17. E' stato operato al Niguarda per una lesione non grave alla milza ed al polmone. L'aggressione è avvenuta attorno alle 14 e sarebbe scaturita da un diverbio con un nordafricano.