Milano, 17enne priva di sensi in strada: ipotesi violenza sessuale

Ipotesi violenza sessuale per una 17enne che è stata trovata alle 3 di notte tra sabato e domenica in via Padova a Milano, priva di sensi. I sanitari del 118 sono intervenuti per quello che sembrava un malore, ma la successiva visita al pronto soccorso del Policlinico ha fatto emergere l'eventualità che la minorenne, figlia di sudamericani, possa essere stata violentata. Coinvolti dunque i carabinieri del radiomobile del nucleo operativo di Monforte, con le indagini ancora in corso, in attesa che la giovane stessa possa fornire maggiori dettagli