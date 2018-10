Milano, 2 nuovi bandi per vendita e affitto locali

IMPRESE-LAVORO.COM – Il Comune ha varato due nuovi bandi per la concessione in affitto di locali ad uso commerciale, e per la vendita di alcuni lotti per un valore complessivo di 1 milione di euro. La chiusura dei bandi è fissata per il 20 novembre prossimo. In particolare, per quanto riguarda le concessioni in affitto, vanno a gara due negozi nel centro cittadino: uno spazio di 47 mq in via Bagutta 24 con canone annuo a base d'asta di 91 mila euro e un locale di 49 mq in via Dogana 4 con canone annuo di 24 mila euro. Nuova asta anche per due uffici di pregio in piazza Castello 3, precedentemente oggetto di un bando andato deserto. Per il primo di 95 mq il canone minimo è di 27 mila euro l'anno, mentre il secondo di 396 mq verrà battuto per almeno 113 mila euro annui. Tra i lotti in vendita si trova l'area di via Andrea Ponti 3 con un prezzo a base d'asta di 542 mila euro e il negozio di via Melchiorre Gioia 112, che comprende cantina e box, con un prezzo base di 312 mila euro. All'asta anche un appartamento con cantina a Cesano Boscone (base d'asta 110mila euro) e un box in viale Bligny (base d'asta 37mila euro). "Stiamo mettendo sul mercato, che si dimostra vivace e ricettivo, un numero crescente di lotti con il meccanismo delle gare pubbliche - ha sottolineato in una nota l'assessore al Bilancio del Comune, Roberto Tasca -, che rappresentano per la nostra Amministrazione una linea irrinunciabile di trasparenza e di concorrenza".