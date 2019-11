Milano 2021, Gelmini (FI): "L'anti-Sala? Ripetere operazione Albertini"

Elezioni comunali di Milano 2021, ieri è intervenuta la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, osservando con preoccupazione il possibile asse Sala-Grillo e delineando la strategia degli azzurri per individuare un candidato in grado di contrastare l'attuale primo cittadino.

"Osserviamo con preoccupazione -ha detto - questo dialogo tra Sala e Grillo, perche' pensiamo che Milano non meriti questa alleanza che gia' a livello nazionale sta facendo moltissimi danni, essendo il Movimento 5 stelle un Movimento anti impresa, anti crescita, anti sviluppo". "Mi sorprende che Sala inauguri una stagione di alleanza con il Movimento 5 stelle anche a Milano, dove qui innovazione, ricerca, impresa e sviluppo sono di casa. Noi rispondiamo con l'alleanza del centrodestra ma guardando anche a candidature civiche".

Sulle future elezioni, Gelmini ha commentato: "Bisogna avere il tempo di fare una campagna elettorale adeguata quindi sicuramente entro gennaio, febbraio del 2020", bisognera' iniziare a individuare il candidato sindaco. "Abbiamo la possibilita' di fare una campagna elettorale importante, in tutti i quartieri e quindi occorre individuare il candidato per tempo. Ci diamo un po' di mesi ma non troppi", ha aggiunto. "Abbiamo rappresentanti di partito che potrebbero svolgere quel ruolo ma abbiamo anche la possibilita' di attingere ad un bacino molto ampio come quello della societa' civile. Come e' accaduto anche in passato con sindaci eccellenti come Gabriele Albertini e Letizia Moratti. Non ci dispiacerebbe ripetere quel metodo. Oggi non siamo ancora alle modalita' di selezione siamo all'individuazione di un percorso, che vede sicuramente il centrodestra unito e aperto al civismo".Un voto all'attuale amministrazione meneghina? "Alto per la comunicazione, dal punto di vista della sostanza se passiamo dalle periferie onestamente Sala aveva detto di avere l'ansia di dare risposte, ma non mi pare che tutto questo sia avvenuto".