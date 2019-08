Milano, investe un 12enne su un monopattino e scappa

Un 12enne ha riportato fratture multiple dopo essere stato investito mentre era alla guida di un monopattino in piazzale Selinunte, a Milano. Il responsabile non si è fermato e ha tentato la fuga, salvo poi essere bloccato dai carabinieri grazie alle indicazioni fornite dai testimoni. Il fatto è avvenuto ieri intorno alle 13.30. Il ragazzino, classe 2007, stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali a bordo del monopattino quando un'auto guidata da un 23enne lo ha centrato. La vittima è stata portata all'ospedale San Carlo di Milano dove gli è stata riconosciuta una prognosi di 30 giorni per le fratture riportate al pavimento orbitale destro, all'omero e al radio. Il 23enne è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni personali.