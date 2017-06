Milano, 25enne ubriaco si tuffa nudo nella Darsena

Nudo e ubriaco, si tuffa in Darsena a Milano

Completamente nudo, visibilmente in alterazione psicofisica da alcol e droga, secondo quanto riferito dagli amici che lo incitavano a tuffarsi ancora), ha fatto il bagno nella Darsena di Milano per quasi un'ora. All'una della scorsa notte un ragazzo di circa 25 anni ha dato spettacolo con tuffi dalla banchina e da una barca ormeggiata.

Al grido "cocaina", ripetuto diverse volte, il giovane si e' lanciato senza timore ed e' stato aiutato a risalire da un amico che in piu' di un'occasione lo ha asciugato con alcuni tovaglioli in una specie di gioco di ruolo. Le immagini esclusive dell'Ansa hanno immortalato anche un contatto fisico tra i due, con un bacio alle parti intime del tuffatore. E' l'ennesimo caso quest'anno, solo pochi giorni fa altri giovani sono stati filmati e multati per 150 euro.