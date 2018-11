Milano, 27enne cerca casa: "Non affittiamo a persone del sud Italia"

"Non affitto a extracomunitari e a persone del sud Italia": questo quanto si è sentito rispondere un ragazzo di 27 anni arrivato a Milano due mesi fa da Bari con l'obiettivo di diventare uno chef. Il giovane, Fabio De Pinto, aveva risposto ad un annuncio comparso su uno dei numerosi gruppi facebook per l'affitto di abitazioni, dicendosi interessato ad un monolocale in zona Bovisa. Un annuncio a cui ha risposto vanamente due volte. Alla terza, le parole che lo hanno lasciato di sasso. La sua vicenda è stata raccontata dal quotidiano Il Giorno: "Mai mi sarei aspettato di ricevere una risposta del genere, su una chat privata. All’inizio ho cercato di lasciar perdere, poi però ho pensato che altre persone, magari più fragili di me, avrebbero potuto trovarsi nella stessa situazione e soffrirne. Così ho denunciato pubblicando la conversazione su Facebook. Giudico questa persona stupida e ignorante, oltre che razzista. Non mi sento solo: negli ultimi giorni decine di persone mi hanno proposto case da affittare, sono emozionato e ringrazio tutti".