Milano, 33enne preso a sprangate a Villapizzone: è grave

Un uomo di 33 anni è finito in ospedale nella notte dopo essere stato aggredito nel quartiere Villapizzone, a nord ovest di Milano. Sarebbe stato preso a sprangate. Secondo quanto riferisce Areu, Azienda regionale emergenza urgenza, è successo verso le 22.50 all'interno del civico 16 di via Jacopino da Tradate, poco distante da piazza Prealpi. Il 33enne, soccorso dal 118 prima con segnalazione di codice giallo e poi in rosso, è ricoverato al San Carlo. Sul caso indagano i carabinieri.