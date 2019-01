Milano, 4 arresti in Stazione Centrale negli ultimi giorni

Sono quattro le persone arrestate dalla polizia negli ultimi giorni in Stazione Centrale a Milano. Lo scorso 2 gennaio un 18enne cittadino del Senegal ha aggredito una coppia di anziani, colpendoli entrambi al volto e rubando la borsa della donna. Una pattuglia della polizia ferroviaria è intervenuta, arrestando per rapina il giovane, già bloccato da alcuni passanti. Il giorno successivo gli agenti hanno sorpreso un giovane cittadino della Guinea mentre cedeva cinque grammi di hashish a un uomo e lo hanno arrestato. E il 4 gennaio è finito in manette un cittadino del Gambia di 22 anni mentre cedeva 11 grammi di marijuana. Infine un congolese di 30 anni è stato bloccato mentre cercava di vendere dell'hashish all'interno di un bar della Stazione Centrale. L'uomo ha reagito colpendo gli agenti e cercando di fuggire, ma è stato bloccato da un'altra pattuglia. Il 30enne è stato trovato in possesso di hashish e cocaina e di 175 euro in contanti. Complessivamente negli ultimi giorni la polizia ferrovia in Lombardia ha identificato 2.168 persone, di cui 741 stranieri, denunciato 34 persone e scortato 358 treni.