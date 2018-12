Milano 4, i Berlusconi cedono il progetto a un fondo inglese

Milano 4 si farà ma non sarà più un progetto targato Berlusconi. Il nuovo intervento a Basiglio, che segue le orme degli storici quartieri residenziali di Milano 2 a Segrate e Milano 3 sempre nel piccolo Comune dell'hinterland sud milanese, sarà infatti ultimato e gestito da Orion Capital Managers, società anglosassone. Questo lo scenario descritto da Andrea Montanari per Milano Finanza: la nuova iniziativa real estate avviata due anni fa è gestita ad oggi da Immobiliare Leonardo, che vede al 48% azionista Fininvest, controllata da Silvio Berlusconi. L'ex cavaliere starebbe per acquisire il restante 52% dal fratello Paolo. Con il solo obiettivo, una volta in possesso del 100% delle quote, di vendere al fondo di matrice inglese, che si farà quindi carico del cantiere e della realizzazione dell’insediamento residenziale nel comune della zona sud di Milano. Al closing dell’affare, atteso per fine anno, l’Immobiliare Leonardo resterà comunque nel portafoglio di Fininvest, anche senza essere titolare di progetti di sviluppo. Inoltre, nella trattativa, gestita dall'advisor Vitali&Co, sarebbe previsto che eventuali futuri guadagni saranno garantiti lo stesso alla holding dei Berlusconi.

L'intervento, ricorda ancora Milano Finanza, ha un valore complessivo di quasi 250 milioni, e prevede al momento la realizzazione di 808 unità abita-tive e altrettanti parcheggi su una superficie di 77mila metri quadrati per un totale di 276mila metri cubi di intervento. E sino a 2400 nuovi abitanti.