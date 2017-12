Milano 4.300 occupazioni abusive. Fi: "Minniti preveda piano di sgomberi"

Occupazione abusive a Milano

Periferie Milano, De Chirico (Fi): "Minniti promuove sgomberi e controlli porta a porta"



Audizione della commissione parlamentare periferie a Palazzo Marino, co la presentazione delle proposte che saranno presentate ufficialmente il 19 dicembre. Ma domani si riunisce anche il comitato metropolitano di Milano e l'auspicio del vicecapogruppo di Forza Italia a Milano Alessandro De Chirico è che "il ministro Minniti ascolti gli attori territoriali e provveda quanto prima a pianificare un grande piano di sgomberi per ridare dignità a tutte le periferie, milanesi e non, che sono in scacco della malavita organizzata. Si provveda a controlli porta a porta, con l'impiego di Polizia e Carabinieri, identificando tutti gli occupanti senza diritto. Di pari passo, bisogna rivedere da subito l'accordo di programma che prevede 12 sgomberi pianificati al mese. Un numero ridicolo se rapportato alle circa 4.300 occupazioni abusive nella sola Milano. L'interesse per le periferie deve essere reale e per dimostrare concretamente questa volontà vengano stanziati fondi straordinari per sostenere i gestori delle case ERP che devono garantire i servizi base agli assegnatari regolari che pagano affitto e spese condominiali. Primo su tutti il riscaldamento che ancora oggi funziona a singhiozzo in molte case popolari. Le periferie non devono essere uno slogan da rispolverare a ogni campagna elettorale, ma devono essere messe al centro dell'azione politica di Governo e Parlamento. Altro che ius soli".