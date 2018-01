Milano, 59enne in strada con ascia: vigili di quartiere lo disarmano



È stato fermato e disarmato da una pattuglia dei vigili di quartiere, senza che nessuno si facesse male, un cittadino italiano in evidente stato di alterazione psicologica che questa mattina camminava in via Saponaro, zona sud Milano, brandendo un’ascia di ferro. Gli agenti sono intervenuti dopo essere stati avvisati da una cittadina che aveva notato l’uomo che proveniva da via Costantino Baroni e lo hanno fermato pochi minuti dopo in via Saponaro.



L’uomo, M. C. di 59 anni, conosciuto in zona con precedenti per reati contro il patrimonio, porto abusivo d’armi e resistenza a pubblico ufficiale, era in stato di alterazione psicologica e, al momento dell’arrivo della pattuglia, stava inveendo di fronte ad un bar. In un momento di distrazione, gli agenti sono riusciti a recuperate l’arma che era stata appoggiata al suolo e a fermare l’uomo che aveva con sé anche un coltello.



Prima di essere fermato, con l’ascia aveva colpito alcune colonne di portici in cemento poco distanti dalla sua abitazione. Dopo il fermo, l’uomo è stato condotto dalla polizia locale al pronto soccorso del San Paolo e sottoposto, secondo le indicazioni del medico, a un Trattamento sanitario obbligatorio.