Milano: 7 fratellini azionano estintore sul tram, 11 intossicati

Sette fratellini hanno azionato l'estintore del tram, causando l'intossicazione di 11 persone. E' successo questa mattina intorno alle 11.30 su un mezzo della linea 14 che viaggiava in via Torino, a Milano. Delle undici persone coinvolte, nove sono state portate per precauzione al pronto soccorso degli ospedali Policlinico, San Paolo e De Marchi.



I bimbi, dai 3 ai 14 anni e di origine straniera, erano sul tram insieme alla mamma. Dopo l'incidente, il mezzo si e' fermato e tutti i passeggeri sono stati fatti scendere tutti i passeggeri. Sul posto si e' precipitato il papa' dei sette fratelli, chiedendo che i bambini, colpiti da attacchi di tosse a causa dell'intossicazione, venissero portati in ospedale per un controllo. Anche la moglie e' andata al pronto soccorso, cosi' come un altro dei passeggeri coinvolti. Due invece - fa sapere l'Azienda regionale emergenza urgenza - hanno rifiutato il trasporto in ambulanza.