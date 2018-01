Milano, a Capodanno spari contro tram 19 in via Masolino da Panicale

Spari nella notte di Capodanno contro un tram della linea 19 in via Masolino da Panicale, a pochi passi da piazza Prealpi, nel quartiere Cagnola a Milano. Un paio di minuti dopo la mezzanotte, un tram della linea 19 ha ricevuto un colpo molto violento sulla fiancata. Il conducente inizialmenetenon si è allarmato: ha pensato che si trattasse di un sasso o di uno dei tanti petardi e fuochi d'artificio sparati per festeggiare il nuovo anno. Solo dopo l'una, quando si è fermato, ha notato che sulla fiancata del tram c'erano segni compatibili con quelli di uno sparo, esploso contro i finestrini, partito probabilmente quando il mezzo viaggiava in piazza Prealpi. L'autista ha subito chiamato il numero di emergenza 112.