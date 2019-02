Milano: a Linate per rimpatrio, 25enne tenta la fuga lanciandosi da una rampa

Milano: a Linate per rimpatrio, 25enne tenta la fuga lanciandosi da rampa alta 4 metri

Un 25enne tunisino era stato accompagnato a Linate dagli agenti della Questura di Brescia perche' destinatario di un decreto di espulsione dall'Italia. Secondo quanto riferito dalla Questura di Milano, il giovane, una volta all'interno dello scalo cittadino milanese, avrebbe tentato la fuga eludendo un controllo.

Per evitare di essere catturato da un militare, il 25enne ha scavalcato un'inferiata della rampa che porta alle partenze e ha fatto un volo di quattro metri. Tuttavia, all'impatto con il terreno ha riportato gravi traumi alle gambe. Sul posto e' intervenuto il 118 che ha trasportato in codice rosso al Policlinico il ferito. Nell'inseguimento e' rimasto lievemente contuso il militare. E' andato in codice verde alla clinica Citta' Studi con un trauma a un piede e una lussazione a una spalla.