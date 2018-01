Milano, abusò di una 13enne sul pianerottolo: condannato a dieci anni



E' stato condannato a 10 anni di carcere a Milano col rito abbreviato Edgar Bianchi, 40 anni, in passato condannato a 12 anni per una ventina di violenze sessuali a Genova, alcune delle quali avvenute nei pressi di ascensori. Era uscito dal carcere nel 2014 dopo aver scontato 8 anni e aveva 'colpito' di nuovo il 27 settembre scorso nel capoluogo lombardo. Quel giorno aveva abusato di una 13enne sul pianerottolo di un palazzo, mentre la ragazzina tornava a casa. "Curatemi, da solo non ce la faccio", aveva detto al gup durante l'interrogatorio di garanzia. "Pensavo di esserne uscito - erano state le sue parole - di essere guarito, avevo una vita normale e una fidanzata, volevo sposarmi, ma ci sono ricaduto e voglio essere curato". L'accusa contestata dal pm era violenza sessuale aggravata dal fatto che la vittima ha meno di 14 anni e dalla recidiva reiterata.