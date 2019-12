Milano, acceso l'albero in Duomo. Il desiderio di Sala: "Casa per tutti"

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha acceso nella serata di ieri l'albero di Natale in piazza Duomo, una installazione con 80mila led luminosi. "Una casa dignitosa a giusto prezzo per i milanesi". E' questo il desiderio espresso da Sala. "Se si parte dalla casa si risolvono molte cose. Stiamo facendo un percorso che non e' semplice ma ce la possiamo fare. - ha aggiunto il sindaco -. Milano cresce e cresce la sua popolazione, siamo da poche settimane 1,4 milione di residenti: la gente viene da tutta Italia e da tutto il mondo, ci mancano un po' di case e mi piacerebbe che tutti avessero una casa come la desiderano". Secondo Sala del "momento positivo" di Milano devono poter godere piu' persone possibile. "Stiamo incontrando tanti operatori immobiliari che vogliono fare studentati, che sono finalmente interessati a residenze in zone periferiche a prezzi piu' bassi. Sento che qualcosa inizia a cambiare, e' naturale per il centro e' gia' denso di offerta e continueremo a recuperare appartamenti - ha concluso -. Come promesso nei prossimi giorni andro' a consegnare l'appartamento numero 1500 dei 3 mila che abbiamo come obiettivo" di recuperare.