Milano, addio allo storico garage Traversi. Diventerà un centro commerciale

Via libera alla riqualificazione dell'immobile di via Bagutta 2 che fino a qualche anno fa ospitava il garage Traversi. Il Comune di Milano, spiega il Giornale, ha firmato la convenzione con BNP Paribas Real Estate Investment Management Italy, società di gestione del risparmio della pubblica amministrazione, proprietaria dell'immobile, e Inail, ancora proprietaria di porzioni residuali di corso di Porta Nuova e di via Fatebenesorelle, lungo la quale, nell'area comunale adiacente all'attuale centro sportivo Play More, come è stato concordato con il Municipio 1, verrà realizzata una grande piscina pubblica coperta a scomputo della monetizzazione.

Il piano prevede che BNP, dopo aver ricevuto il benestare della Sovrintendenza, proceda alla ristrutturazione edilizia senza la demolizione dell'edificio realizzato negli anni Trenta da Giacomo De Min. Il palazzo verrà convertito a una nuova destinazione commerciale e del terziario. In luogo della cessione delle aree, verrà realizzato un centro natatorio coperto del valore di oltre 5 milioni di euro. Il progetto definitivo è già stato approvato dall'Amministrazione e la nuova piscina potrà contare su due vasche, gli spogliatoi, una palestra, un'area ristoro, uffici, infermeria, solarium per le giornate estive, locali adibiti a depositi, impianti e locali tecnici, oltre a spogliatoi con ingresso autonomo per l'adiacente struttura sportiva Play More.