Milano, addio di Tamini. Lascia per 4 milioni di euro ai dipendenti



L'imprenditore Luciano Tamini, morto l'1 luglio, ha lasciato 4 milioni di euro in eredità ai 'suoi' dipendenti: operai e impiegati. Aveva 84 anni.



Un mese fa gli era stata diagnosticata una malattia senza speranze e - come scrive il Corriere della Sera - ha reagito come ha sempre fatto: "Ma sì, sono contento di avere davanti un po’ di tempo, così posso organizzare bene le cose che voglio lasciarmi alle spalle". E il primo pensiero è andato agli ex dipendenti della sua impresa, così ha dato disposizioni per un lascito di circa 4 milioni di euro, cioè 15 mila euro per ogni operaio e 10 mila per ogni impiegato ("perché è giusto dare qualcosina in più a chi guadagna meno") per un totale di circa 300 persone. Si tratta di tutti coloro che erano alle dipendenze della Tamini al momento in cui è stata ceduta al gruppo Terna e che ancora lavorano nell’azienda fondata 101 anni fa da suo padre.